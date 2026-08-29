Aszály: ami idén történt, az brutális, a végkimerülés szélére sodródtak a gazdák

Drámai károkat okozott az aszály, de nemcsak a csapadékhiány a gond, hanem hogy ezt perzselő forróság kísérte. Ezen túlmenően nem elég, hogy a körülmények miatt kevés a termés, sok esetben az árak is kiábrándítóan alacsonyak. Ezt a helyzetet pedig együttesen szinte lehetetlen kezelni, pláne úgy, hogy a gazdák tartalékai mostanra – az évről évre tapasztalható kedvezőtlen állapotok miatt – szinte teljesen kimerültek.