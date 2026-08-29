Drámai károkat okozott az aszály, de nemcsak a csapadékhiány a gond, hanem hogy ezt perzselő forróság kísérte. Ezen túlmenően nem elég, hogy a körülmények miatt kevés a termés, sok esetben az árak is kiábrándítóan alacsonyak. Ezt a helyzetet pedig együttesen szinte lehetetlen kezelni, pláne úgy, hogy a gazdák tartalékai mostanra – az évről évre tapasztalható kedvezőtlen állapotok miatt – szinte teljesen kimerültek.
Az intézkedések a közvetlenül vagy közvetve az EU-ba exportált termékekre vonatkoznak, nem érintik a más országokba irányuló, az EU-n keresztül történő tranzitot.
Raskó György agárközgazdász úgy számol, kilónként 160 forint adóval gyarapodik az államkassza a kenyereken.
Megállapodtak, az EU-ba irányuló mezőgazdasági exportra vonatkozó behozatali vámokat és kvótákat az Unió további egy évre, 2025. június 5-ig felfüggesztik.
Az ukránok idehaza csak veszteséggel tudnák éladni a termésüket. Az exportstop pedig csupán fantomokkal való hadakozás.
Több százan tiltakoztak Záhonynál az ukrán élelmiszerek Európába áramlása ellen. A gazdák traktorokkal zárták el a határhoz vezető utat, volt „brüsszelezés” és kormánysimogatás.
Az agrárminiszter szerint míg Nyugat-Európában megszorítanak, Magyarországon példátlan mértékben támogatják a gazdákat.
Míg Bulgária és Románia már feloldotta az egyes ukrán agrártermékekre egyoldalúan kivetett behozatali korlátozásokat, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia fenntartja az exporttilalmat, dacolva Brüsszellel.
A lengyel elnöki hivatal külügyi irodájának vezetője szerint hozzájuk nem is érkezett semmilyen, találkozóval kapcsolatos megkeresés az ukrán elnöktől.
Magyarország után Lengyelország és Szlovákia is sietve jelezte, hogy egyoldalúan hosszabbítani fog.
Idén szeptember 1-ig Ukrajna 4,5 millió tonna gabonát szállított külföldre.
Az orosz elnök ahelyett, hogy a gabonamegállapodás új lehetőségeiről tett volna említést a közös sajtótájékoztatón, azt ecsetelte, hogy hazájának „ki kellett lépnie” a megállapodásból, „mert a nyugati országok nem hozták meg a szükséges döntéseket”.
Olyan olcsó a gabona, a kukorica, a napraforgó, hogy a hazai árak alá Ukrajna sem tudna menni, ezért értelmetlen a behozatali tilalom körüli vita – véli Raskó György.
Rossz a hangulat a gabonapiacon, mert tavaly óta meredeken estek az árak, a termelés ráfizetéses, tárolók tele vannak, ami eleve árleszorító hatású.
Az ukrán légierő közlése szerint összesen 13 Oroszországból indított drónt semmisítettek meg Odessza és Mikolajiv megye felett.
Varsó felszólította Kijevet, hogy Oroszország által megtámadottként legyen hálás Lengyelországnak az eddigi támogatásokért.
Az Egyesült Királyság információi emellett arra utalnak, hogy az orosz hadsereg további ukrán gabonaüzemekre terjesztheti ki légicsapásait.
Magyarország mellett Bulgária, Lengyelország, Románia és Szlovákia is úgy véli, hogy az import megugrása lenyomta az árakat, ami komoly problémákat okoz termelőiknek.
Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia közösen fordult az EU-hoz azzal a kéréssel, hogy szeptember 15. után hosszabbítsák meg az ukrán gabona behozatalára vonatkozó tilalmat.
Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt héten több mint 60 ezer tonna gabona semmisült meg az orosz támadások következtében.
Szerinte az Ukrajnával kötött gabonaegyezmény elveszítette humanitárius jelentőségét.
A svédek intézkedéseit pedig nagyon figyelni fogja.
A kelet-ukrajnai Donyeck térségében egy falu elleni támadásban öt ember, köztük két gyermek megsérült.
Lehet-e felelős a búza magasabb gluténtartalma, a genetika vagy az E-számok azért, hogy egyre többen érzékenyek erre a fehérjére?
A korlátozás így szeptember közepéig tart.
A magyarországi gabonaárak hirtelen visszaesését a termelők azzal magyarázzák, hogy az olcsó ukrán búza és kukorica megjelent az EU piacán.
Brüsszelben eközben több ország gazdái tüntettek, arra panaszkodnak ugyanis, hogy a jelenlegi helyzet tisztességtelen versenyre kényszeríti őket az olcsó, importált ukrán termékekkel szemben.
Egyes érzékenynek minősülő mezőgazdasági termékek a veszélyhelyzet ideje alatt is bejuthatnak az országba.