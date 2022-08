nepszava.hu;

azonnali;megszűnés;szerkesztőség;

2022-08-11 16:12:00

Az Azonnali szerkesztősége a hírekből tudta meg, hogy megszűnik a portál

„A megváltozott médiafogyasztási szokások és az áramvonalasítás már csak ilyen műfaj Magyarországon, ahogy 2022-ben talán az sem meglepetés a környéken már sajnos, ha csak úgy bezárnak újságok.”

Közleményt adott ki az Azonnali szerkesztősége, megerősítve a hírt, miszerint megszűnik a portál.

„Szervusztok! A hír igaz, tényleg megszűnünk, és tényleg nagyjából hasonló okokból, amiért a boltban is drágább minden, félünk a téltől és a benzin is sokkal drágább lenne a mostaninál a magánszemélyeknek is, ha nem lenne megstoppolva az ára” – írják.

Jelzik, hogy szerették volna folytatni, határozottan volt erre igény. Mindazonáltal hozzáteszik:

Megjegyzik továbbá, hogy „nem azonnali hatállyal zárják be a cájgot”, őszig még folytatják.