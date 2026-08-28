Az oknyomozó újságíró ezért az NVVH felállásáig, de utána is arra buzdítja az olvasókat, hogy támogassák a már bizonyított független magyar szerkesztőségeket és újságírókat.
Bächer Iván a Blaha Lujza téri sajtószékházban jelent meg először a Népszabadság zegzugos folyosóin, ahol még a neves színikritikus, MGP alhatott is a rovatvezető kanapéján az esti premier előtt.
„A megváltozott médiafogyasztási szokások és az áramvonalasítás már csak ilyen műfaj Magyarországon, ahogy 2022-ben talán az sem meglepetés a környéken már sajnos, ha csak úgy bezárnak újságok.”
A céljuk, hogy mindenki közérthetően, propagandamentesen értesüljön a magyar kormány és az uniós intézmények vitáiról, azok hátteréről.
Szankóczy András, az Index vezető szerkesztője Balogh Ákos Gergelytől nem vár politikai irányt, és sokszínű szerkesztőséget szeretne.
A stáb szeretne együtt maradni, többen egy új lap alapításán gondolkodnak, ám sok minden hátráltatja az indulást.
Korompai Erik, az egykori Volán Hírlaposok számára máig a Főnök. Jó szimattal megérezte a tehetséget és a tehetségtelenséget. Aki nem ütötte meg a mércét, az ment, de aki maradt, azért tartotta a hátát.
Ablonczy Bálint mellett többen is távoznak a megújuló Kommentártól. Az új számban Schmidt Máriával olvashatunk interjút és esszével jelentkezik L. Simon László.
Öt ember meghalt Annapolisban, de a tragikus lövöldözés másnapján is megjelent a Capital Gazette. A támadó már korábban is többször megfenyegette a szerkesztőség munkatársait.
„Főszerkesztői írásban” reagált az Index a hét végén arra, hogy a portál alapítványi tulajdonba, közvetve Simicska Lajos médiabirodalmába került.
Egy személy meghalt, hárman pedig megsérültek, amikor Isztambulban robbanás történt egy a radikális iszlamistákhoz kötött lap szerkesztőségében – adta hírül a Dogan hírügynökség. Egyelőre nem tisztázták a detonáció okát, a rendőrség azonban bombamerényletből indul ki, mert a gázrobbanás lehetőségét kizárták.
David Carr, a New York Times egyik legismertebb szerzője volt, legalább tíz éve írt már médiáról és üzletről a lapba, amikor 58 évesen hirtelen távozott - írja a Hír24.