P. Szabó Dénes;

Sziget Fesztivál;

2022-08-12 10:06:00

Kirobbanó kezdés a Szigeten

Hatalmas tömeg, számtalan program és woodstocki hangulat jellemezte a fesztivál első napját, míg a Nagyszínpadon Dua Lipa adott érzéki és fülledt koncertet, de Korda Györgyék is bizonyítottak.

Szerda óta újra dübörög a Sziget Fesztivál, melyre úgy tűnik, a két év pandémia után ismét kíváncsi a világ. Ezt láttuk már az első napon is, 95 ezres telt ház volt, egy-egy nagyobb koncert után alig lehetett a helyszínek közt mozogni, az emberfolyó ráadásul mindenhonnan „csordogált”, így szinte fizikai képtelenség volt percek alatt eljutni az egyik színpadtól a másikig.

Woodstocki hangulat uralkodott, és nemcsak a por, a tömeg, de a hatvanas éveket idéző ruhák miatt is. Batikolt pólók, színes napszemüvegek, bakancsok és persze hajba tűzött virágok idézték fel a hippi életérzést, az outfitekben azonban a nyolcvanas és a kilencvenes évek is visszatértek, sokan pedig fiktív karaktereknek öltöztek be: az első nap feltűnt egy hegyes fülű elf és a Marvel-univerzumból ismerős Loki isten is. A jól ismert Sziget-feeling mégis a Nagyszínpadnál tért vissza igazán, amikor fellépett az első komolyabb csapat, a Németországból érkezett kéttagú Milky Chance, akiknek a 2012-ben debütált Stolen Dance című melankolikus slágerére örömmel bólogatott a közönség.

A zenei műfajok között persze van miből válogatni, az elektronikus ütemek rajongói például már este hét órakor megtöltöttek a raklapokból épített Colosseumot. A rap és a hip-hop fanok pedig idén külön jól jártak: egy új helyszín, a dropYard színpad gondoskodik arról, hogy számos, a világ különböző tájáról érkezett formációt mutasson be többek közt Írországból, Csehországból, Hollandiából és Izlandról.

A Sziget persze nemcsak a zenéről szól, hisz több mint ezer program közül választhat a látogató. Aki például alkotni szeretne, annak érdemes benéznie az ArtZone kreatív zónába, ahol szinte egész nap rajzolhat, legózhat, agyagozhat vagy pólót nyomathat, miközben megcsodálhatja a terület közepén felállított installációkat: egy nagy méretű napkorongot, egy narancssárga, levegővel felfújt Willendorfi vénuszt és Péli Barna képzőművész groteszk arcú szobrát.

– A szitanyomó műhelyben többféle minta közül válogathatunk, de mindenkinek érdemes saját pólót hoznia – mondja Vörös Réka képzőművész, aki a KözMű – Közös Műhely sátrában mutatja meg a technika rejtelmeit. A pólóra először szitát helyez, melybe plasztizol festéket ken, majd miután nyomtatott, az egészet beteszi egy felhevült hőprésbe, hogy végleg fixálja a mintát. – 2018 óta foglalkozom szitanyomással, még egy erasmusos utamon tanultam meg Madridban – meséli Vörös Réka, aki egyébként a Gólya szövetkezeti műhelyben tartja kurzusait.

A Start Galéria sátrában már mindenki azt rajzol, amit csak akar. A vezető, Analóg Angelika festőművész szerint ugyanis fő a kreativitás, hisz a klasszikus művészeti oktatással az a nagy gond, hogy az iskolapadból felállva mindenki azt hiszi, Mona Lisát kell rajzolnia, így sokaknak elmegy a kedve az alkotástól. – Hibásnak tartom ezt a hozzáállást. A rajzolás a hétköznapi ember életének a része kell, hogy legyen – mondja Angelika, aki szerint ha valaki alkot, az máris feltölti erővel.

Ahogy leszállt az est, a tömeg nagy része a Nagyszínpad felé vette azt irányt. Ha a sötétben valaki eltévedne, nem kell aggódni, elég csak a minden irányból áramló emberfolyót követnie, és máris megérkezik a Main Stage előtti hatalmas placcra, mely már csurig tele van vendégekkel. Negyed tíz után aztán színpadra lépett a világhírű brit énekesnő, Dua Lipa, aki táncosaival rögtön a Physical című energiabomba számával indított a 2020-as, nagy sikerű Future Nostalgia című lemezéről. Ahogy az ember a popdívát nézi, egyszerre nyűgözi le a szépsége, a szuggesztív tekintete, a fesztelen hangja és az érzéki mozgása, a lába alatt ugyanis költői túlzással, izzik a talaj (ha egyszer újraforgatnák a Flashdance című filmet, jó eséllyel pályázhatna a főszerepre). A show persze nemcsak az első pár szám erejéig dinamikus, végig megőrzi lendületét: az énekes és táncosai elképesztő szimbiózisban mozognak, a második lemezről pedig sorra hangzanak el a slágerek mint a Levitating, a Love Again, a Hallucinate és a Break My Heart, de az első korongról is felcsendülnek dalok. – Idén hetvennégy fellépésem volt. Ez az utolsó, amit huszonhat évesen adok – mondta a sztár, amit hatalmas ováció fogadott. A koncertet végül a Don’t Start Now című dal zárta: a konfettiesőben Dua Lipa hangja éteri magasságokba emelkedett, és mielőtt végleg elsétált a színpadról, csábosan megjegyezte közönségének: hamarosan találkozunk.

A Sláger FM színpadánál tizenegy órakor szintén nagy tömeg várakozott, amikor feltűnt a művészházaspár, Korda György és felesége, Balázs Klári, akiket hatalmas taps és üdvrivalgás fogadott, többen „Gyuri bácsit” kiáltoztak. És már szólt is a Találd ki gyorsan a gondolatom, majd a Fehér galamb (Una Paloma Blanca), miután Korda György köszöntötte a közönségét: „Gyerekek, boldogok vagyunk, hogy az első napon találkozhatunk veletek. És nemcsak azért vagyok boldog, hogy itt lehetünk, hanem, hogy ezután a ronda két év után látom, hogy a lányok milyen csinosak.”