M. I.;

rezsicsökkentés;MVM;feltöltőkártyás előfizetés;áramfogyasztás;

2022-08-11 18:07:00

Lassan töltődnek fel a feltöltőkártyások szabályai

Az MVM Next csütörtökön, a lakossági áramtarifaemelés bevezetése után 11 nappal, honlapjának „gyakori kérdései” között tájékoztatást jelentetett meg a korábban Elmű-ÉMÁSZ-os, előre fizetős mérőt használó ügyfelek számlázási módjáról is. Ez lényegében megegyezik az MVM Next korábbi – lényegében démászos – ügyfeleire vonatkozó, néhány napja közzétett szabályokkal.

E szerint augusztus 1-je óta az aktuális és az előző feltöltés közötti időszakra vonatkozólag napi 6,912 kilowattóra (kWh) vásárolható rezsicsökkentett – mintegy 36 forintos – tarifán. Az efeletti mennyiségért pedig már a megemelt, 70,1 forintos díjat kérnek. Ha a kedvezményes mennyiség 2023. július 31-ig eléri a 2523 kWh-t, onnantól e határnapig már a teljes mennyiségre a megemelt díjat számlázzák. Az ennek megfelelő elszámolási rendszer bevezetése ugyanakkor (sajátos módon) csak szeptemberben várható. Addig tehát előfordulhat, hogy a szolgáltató a feltüntetett szabálynál szűkmarkúbban méri a kedvezményes tarifát. Tájékoztatásuk szerint a módosítás életbe lépése után az esetleges eltérést jóváírják, amiről írásban tájékoztatják az érintetteket. Azt is javasolják, hogy addig mindenki a lehető legkisebb mennyiséget töltse fel.

Mint emlékezetes, az átlagon felüli lakossági áram- és gázfogyasztás díjának augusztus 1-i, jelentős emelését követően a – jellemzően amúgy is szerényebb anyagi körülmények között élő - kártyás felhasználók tömegei tapasztalták, hogy feltöltéseik során az állami szolgáltató nem vagy csak minimális fogyasztást tudott be rezsicsökkentett áron. Az MVM-honlap „gyakori kérdéseiből” kezdetben csupán az – immár szintén MVM-tulajdonú – E.ON Áramszolgáltató feltöltős ügyfelei értesülhettek arról, hogy augusztus 1-je és 2023. július 31. között 2523 kWh-ig kedvezményesen, afelett pedig megemelt áron vásárolhatnak áramot.

A kormány lakossági rezsiemelésével kapcsolatos tájékoztatás ezen kívül is hagy kívánnivalót maga után. Arról, hogy egy adott hónapban mely számlázási mód mellett mi számít átlagos fogyasztásnak, az MVM sajtóosztálya és ügyfélszolgálata máig egymásnak ellentmondó tájékoztatásokat ad. De sokaknak még az is csak most vált világossá - amiről lapunk már július 22-én beszámolt -, hogy októbertől a gáz megemelt díját is tovább srófolják.