Rostoványi András;

Irán;Egyesült Államok;merénylet;Forradalmi Gárda;

2022-08-11 21:14:00

Amerikai héják Irán célkeresztjében

Szégyelli magát, amiért a teheráni rezsim ilyen alacsony összeget kínált a meggyilkolásáért - viccelődött a CNN-nek John Bolton egykori amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó, korábbi ENSZ-nagykövet. Valójában nincs miért pironkodnia.

Az amerikai igazságügyi minisztérium szerdán közzétett vádirata szerint Sahrám Púrszafi, az iráni Forradalmi Gárda feltételezett ügynöke 300 ezer dollárt (114,5 millió forint) is hajlandó lett volna fizetni a megöléséért. Eredetileg csak 250 ezret kínált, az árat később srófolta fel a vele kapcsolatban álló, meg nem nevezett amerikai állampolgár, aki titokban az FBI informátora volt. Púrszafi a célpont irodájának címét is megadta neki, illetve egy korábban ott dolgozó alkalmazott személyes adatait és elérhetőségét. A merényletre vonatkozóan konkrét ötlettel szolgált: azt javasolta, hogy azt autóval hajtsák végre, mert - mint megjegyezte - Bolton egyedül szokott sétálgatni. Ugyanakkor jelezte, nem érdekli, hogy pontosan hogyan teszik el láb alól a volt diplomatát, de a “csoportja” videós bizonyítékot szeretne kapni arról, hogy elvégezték a megbízást.

Az amerikai hatóságok szerint Púrszafi az iráni Forradalmi Gárda nevében járt el a merénylet előkészítésekor. Többek között erre utal az is, hogy kiterjedt információkkal rendelkezett Boltonról, pedig soha nem lépett be az Egyesült Államok területére. A volt nemzetbiztonsági tanácsadó likvidálásával vélhetően Kászem Szulejmáni néhai iráni kémfőnök, a Forradalmi Gárda elit egységének előző vezetője halálát akarták megbosszulni, vele 2020 januárjában végzett egy amerikai dróncsapás. Bolton ekkor már nem töltött be hivatalos pozíciót a washingtoni kormányzatban, ám a keménykezű külpolitikát pártoló “héjaként” továbbra is rendszeresen érvelt amellett, hogy a teheráni rezsimet kívülről meg kell dönteni, elhallgattatása ezért egyértelmű üzenet lett volna az iszlám köztársaság kritikusainak. Púrszafi ráadásul azt is közölte amerikai kapcsolatával, hogy siker esetén egy második gyilkosságért, további 1 millió dollárt (381 millió forintot) fizetne, a sajtóértesülések szerint ennek kiszemelt célpontjaa szintén Irán-ellenes héjaként számon tartott Mike Pompeo volt amerikai külügyminiszter volt.

Az FBI körözést adott ki Púrszafi ellen, Irán elítélte a lépést. Nasszer Kanaáni külügyi szóvivő nevetségesnek és alaptalannak nevezte a férfi ellen megfogalmazott vádakat. Az ügy alighanem rányomja a bélyegét az iráni atomalku helyreállítására irányuló törekvésekre is, hiszen korábban Teherán egyik fő követelése az volt Washington felé, hogy vegyék le a Forradalmi Gárdát a terrorszervezetek listájáról.