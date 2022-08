Papp Zsolt;

2022-08-12 09:28:00

Elviszik a profitot, az emberek a bankba, az Orbán-kormány a bankból viszi a pénzt

A Mol után az OTP is erős félévet zárt, ám a nyereségük nagy része elúszik az extraprofit-különadón.

Az idei első félévben hatalmas profitot termeltek a tőzsdei pénzgyárak, ám a nyereség jelentős részét az állam elvonja az úgynevezett extraprofit-különadó keretében – így összegezhető a magyar tőzsde nagyobb cégeinek első féléves eredménye. A legnagyobb magyar bank, az OTP is jól teljesített, hat havi adózás előtti eredménye 293 milliárd forintra nőtt a tavalyi 289 milliárd forintról. Ezzel szemben az adózás utáni eredmény a tavalyi 215 milliárd forintról 43 milliárd forintra esett vissza, ami 80 százalékos csökkenés, mindez a növekvő adóterhek és a kamatstop miatt - derül ki a cég most elkészült beszámolójából.

Az OTP-csoport működése stabilizálódott Oroszországban és Ukrajnában, a második negyedben már mind a két országban profitot termelt a bank - mondta Bencsik László, az OTP vezérigazgató-helyettese az eredményeket bemutató sajtótájékoztatón. Az üzleti és pénzügyi folyamatok nagyon jól alakultak, annak ellenére, hogy az ukrajnai háború miatt a csoport két leánybankja is közvetlenül érintett. A háború okozta kihívások mellett meglepő volt azon extra terhek mértéke, amit a magyar kormány rótt ki a bankra kamatstop és extraprofitadó formájában – mondta Bencsik László. A kép összetett, hisz üzleti alapon nagyon stabil a bank, a kormányzati intézkedések viszont durva csökkenést okoztak a csoport eredményében - tette hozzá a vezérigazgató-helyettes.

A magyar OTP önmagában veszteséges volt, idehaza 69 milliárd forint mínusz keletkezett. Jól teljesített viszont ukrán és az orosz leány, a második negyedben az orosz bank már profitot termelt az első negyedéves veszteségleírások után, míg az ukrán bank eredménye pozitív nullszaldóra jött ki. A két leánybank jövőjével kapcsolatban a bankár elmondta, hogy jó áron az orosz leányt akár hajlandó lenne eladni a bankvezetés, de elkótyavetyélni nem fogják a már újra nyereségesen működő bankot. Vannak komoly érdeklődök is, bár a bankok értékesítését egy orosz elnöki rendelet az idei év végéig felfüggesztette, ennek ellenére folytatják a lehetséges vevők felkutatását. Az ukrán bank jövője bizonytalanabb, a magyar vezetés elkötelezett az ottani munkatársaik és ügyfeleik felé – jelezte Bencsik László. A jövőről szólva elmondta, hogy

Az alap üzleti teljesítménnyel kapcsolatos várakozások pozitívak, leszámítva a háborút. Hiszünk a magyar kormánynak, ezért arra számítunk, hogy 2023-ban kifutnak a különadók – mondta Bencsik László. A magyar piacon a magas kamatok miatt vélhetően lassul bank növekedése, ám azokban az országokban, ahol már euróval fizetnek vagy csatlakoznak az eurózónához, a jóval alacsonyabb kamatkörnyezetben folytatódhat a hitelezés növekedése – vélte.

Az OTP-vel lezárult a magyar blue chipek gyorsjelentési szezonja, mind a Mol, mind a Richter, de a Magyar Telekom (Mtelekom) is jó félévet zárt. A Mol Nyrt. az első félévben hatalmasat kaszált az olcsó orosz kőolajon, az üzemanyagár-stop ellenére. A Mol Nyrt. esetében áll meg egyedül, hogy a háború időszakában az olcsó orosz olajon extraprofitra tesz szert. A korábbi vevők többsége bojkottálja az orosz olajat, így az más típusú termékeknél hordónkként akár 20-40 dollárral is olcsóbb lehet. Mol az OTP-vel ellentétben az adózott eredményét is növelni tudta: 2021-es első félévi 259 milliárd forinttal szemben, az idén első félévben 388 milliárd forint lett, a mintegy 245 milliárd forintos különadó-kötelezettség ellenére.

A négy tőzsdei cég várakozásait nézve elmondható, hogy a cégek bíznak a közeljövőben, nem számolnak azzal, hogy a magyar gazdaság növekedése oly mértékben megtörne, hogy az veszélyeztetné a cégek jövedelemtermelő képességét. Arra lehet számítani, hogy a magyar piac a következő hónapokban lassul, de ezt a külpiacokon elérhető nyereségek még ellensúlyozni tudják, vagyis ezek a cégek nem érzik a veszélyét a receszessziónak és magas infláció sem zavarja működésüket.