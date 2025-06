Áttörés a szkizofrénia kezelésében

A Richter fejlesztésének köszönhetően egy új csodaszerrel kezelhetik majd a szkizofréniában és a bipoláris mániában szenvedőket. A caripazine nevű anyag dokumentációit az Európai Gyógyszerügynökség jelenleg vizsgálja, ha minden jól megy, 2018-ra engedélyezhetik is forgalmazását. A szer tavaly szeptemberben az USA-ban már zöld utat kapott, a napokban be is vezették a gyógyszerpiacra. Itthon csaknem 200 ezer emberen segíthet majd.