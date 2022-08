R. Hahn Veronika (London);

Nagy-Britannia;Boris Johnson;Rishi Sunak;Liz Truss;

2022-08-14 10:21:00

Választási adok-kapok Londonban

Csak Boris Johnsonnal brit kormányfővel fordulhat elő, hogy mindig hírértékű, ha végzi a dolgát.

Végre létrejött a Downing Street 11.-ben a napok óta sürgetett "csúcsértekezlet" a kormány meghatározó tagjai és a legnagyobb energetikai vállalatok vezetői között. A megbeszélés egybeesett az Auxilione energetikai tanácsadó iroda baljós előrejelzésével, mely szerint az Ofgem-nek jövő év tavaszára évi 5038 fontra (2,3 millió forint) kell emelnie az éves gáz- és villanyszámla ársapkáját. Ám már januárban magasabb számla érkezik be, az átlagos fogyasztás 571 font lehet. A szabályozó testület egyben felszólította a konzultációs cégeket, fogják vissza magukat, ne riogassák a lakosságot bizonytalanságokon alapuló prognózisokkal.

Az aggasztó megélhetési válság döntő tényezőjével kapcsolatos felfokozott érzelmek külön oka, hogy most került nyilvánosságra a legnagyobb energiaszolgáltatók által elért nyereség összege. Egyetlen példa: az E.on kofferei 3,5 milliárd fonttal lettek nehezebbek, vezérigazgatója, Michael Lewis pedig évi egymillió fontos fizetést kap. Hírek szerint a pénzügyminiszteri rezidenciára becitált energetikai főnököket "sokkolta", hogy a még három hétig hivatalban lépő Boris Johnson pénzügy- és az üzleti életért felelős miniszterei társaságában részt vett a megbeszélésen. Ennek célja nyomásgyakorlás volt az energetikai szektorra: találja meg a költségek csökkentésének módját és az ellátás biztonsága érdekében gyorsítsa fel a befektetéseket. Nadhim Zahawi, akinek pénzügyminiszteri jövőjére nem érdemes nagy téteket tenni, megfenyegette a megjelenteket, ha nem fordítják vissza profitjuk nagyobb részét a kitermelésbe és nem biztosítják a legrászorultabb ügyfeleknek a legalacsonyabb tarifát, hatalmas egyszeri többletadó kivetésére számíthatnak. Az értekezlet eredménytelen maradt, nem születtek új megoldások, Boris Johnson pedig ismét hangsúlyozta, hogy utódja szeptember 6-i kinevezése előtt nem hoz lényeges pénzügyi döntéseket.

Az „i” napilapnak egy Johnsonhoz közel álló személy úgy nyilatkozott, „ma már az Egyesült Királyság az egyetlen ország, ahol még mindenki támogatja Ukrajnát”. A forrás figyelmeztetett: Európa többi részében vegyesebb a hangulat. Egyre többen gondolják állítólag úgy, hogy a háború rendezett megegyezésen alapuló befejezése enyhítene a megélhetési nehézségeken.

Csütörtök este rekorddal felérő több mint kétezer konzervatív párttag mutatott érdeklődést a tory vezetőválasztási folyamat félidejét jelző hatodik kampányesemény iránt, melyre a The Daily Telegraph napilap rendezésében a híres cheltenham-i lóversenypályán került sor, frappáns metaforákra alkalmat adva a tudósítóknak. A "versenylovak" közötti egyre fagyosabb hangulatot jelezte, hogy a vitát moderáló Camilla Tominey szerint Rishi Sunak volt pénzügy- és Liz Truss aktív külügyminiszter a színfalak mögött a legcsekélyebb udvariasságot sem mutatták egymás iránt. A személyes ellenségeskedés láttán kevéssé tűnik megvalósíthatónak korábbi hangzatos kijelentésük, hogy helyet adnak egymásnak az általuk vezetett kormányban.

A közvélemény-kutatásokat változatlanul nagy fölénnyel Liz Truss vezeti, de ahogy ez múlt héten a Sky News választási műsorában is történt, az éltanuló benyomását keltő Rishi Sunak került ki győztesen a Telegraph olvasói között rendezett online szavazásból. A pénzpolitika korábbi irányítójának sokan nem bocsátják meg, hogy lemondásával katalizálta Boris Johnson bukását. Erre vonatkozó kérdések minden kampánygyűlésen előfordulnak, de az most hangzott el először, hogy az ügyvezető kormányfő július 7-i lemondása óta Sunak egyetlen megkeresésére sem válaszolt. Liz Truss ismét visszautasította, hogy közvetlen támogatással segítsen a megszorult háztartásokon, vakmerően hozzátéve: a „profit nem csúnya szó”. Szerinte ez a támogatási politika a Munkáspártra jellemző, míg ő maga az azonnali adócsökkentés híve, eltörölné például a közüzemi számlákba beépített "zöld" járulékot. Ennek révén mellesleg a családok évi 150 fontot takaríthatnának meg, azaz kimerítené a jelölt által elvetett "alamizsna" fogalmát. Az óvatosságából nem engedő, ezért a különben is a tehetőseknek és a vállalkozásoknak kedvező adóvisszafogást nem támogató Sunakot megtapsolta a közönség, amikor kijelentette, a "Konzervatív Párt erkölcsi kudarcát jelentené, ha hihetetlenül sérülékeny emberek millióit teljes elszegényedésnek tenné ki".

Parányit emelt a nyomott hangulaton Tominey kérdése, hogy vajon "Truss miért utánozza öltözködésében szándékosan Margaret Thatchert". A lehetséges harmadik női kormányfő megjegyezte, ilyen kérdéseket férfiaknak nem tesznek fel, de „tény, nagy rajongója elődjének”.