Rónay Tamás;

Ukrajna;háború;Oroszország;vízum;tilalom;Csehország;

2022-08-13 10:02:00

A csehek azt szeretnék, ha orosz állampolgár többé nem utazgatna be az EU tagországaiba

A soros uniós elnökséget ellátó Csehország hamarosan olyan javaslatot, amely megnehezítené az oroszok EU-ba való belépését.

Brit források szerint a kedden egy krími orosz katonai bázison történt robbanások súlyosan befolyásolják Oroszország Fekete-tengeri Flottájának műveleti képességét. A szaki katonai repülőtér valószínűleg még mindig üzemképes, közölte a londoni védelmi minisztérium hírszerzési információkra hivatkozva. Nyolc vadászgép azonban szinte biztosan megsemmisült vagy súlyosan megrongálódott. Ezért jelentősen meggyengültek a flotta légi képességei. Oroszország a Krímet használja fekete-tengeri flottája bázisaként és a dél-ukrajnai inváziós erőinek fő utánpótlási útvonalaként. A szaki bázis központi szerepet játszik ebben. A brit védelmi minisztérium szerint a robbanások oka egyelőre tisztázatlan. Oroszország balesetről beszélt. Ukrajna nem tett egyértelmű nyilatkozatot.

A Forbes arról számolt be, hogy a bázison 8-24 közötti repülőgépet semmisítettek meg. Az üzleti lap becslései szerint a repülőtéren 650-850 millió dollár értékű repülőgépek állomásoztak a robbanások előtt.

Ukrán források szerint az orosz hadsereg támadásokat hajtott végre Kelet-Ukrajnában. „A Horlivka-Szajcev felé való előrenyomulásban az ellenség részleges sikert ért el” – jelentette be az ukrán vezérkar. A Donyecktől északra fekvő Horlivka 2014 óta az oroszbarát szakadárok ellenőrzése alatt áll. Most a jelek szerint megrohamozták a várostól északra fekvő, erősen megerősített ukrán állásokat a Donbászban. Harcokról számoltak be Donyeck külterületén és a Bahmut csomóponttól délre is, amely az utolsó Kijev által ellenőrzött donbászi agglomeráció, Szlavjanszk-Kramatorszk körüli védőfal része. Mindkét esetben ukrán jelentések szerint a harcok folytatódnak, míg máshol visszaverték azokat.

Oroszország naponta 500 katonát veszít az Ukrajna elleni háborúban – írta a The New York Times. A lap szerint az oroszok amúgy is lassú tempóját még tovább lassította az amerikai többszörös rakétavetők érkezése.

Az EU Tanácsának soros elnökségét jelenleg betöltő Cseh Köztársaság beutazási tilalmat kíván javasolni minden orosz állampolgár számára az EU tagállamaiba. Jan Lipavsky cseh külügyminiszter ezt hatékony lépésnek nevezte. A javaslatot augusztus végén Prágában, egy informális találkozón terjeszti elő az uniós külügyminisztereknek. Németország egyelőre szkeptikus a felvetést illetően. A Cseh Köztársaság az Ukrajna elleni orosz inváziót követő első nap óta nem ad ki vízumot orosz állampolgároknak. Az orosz turisták azonban Finnországon keresztül beléphetnek Európába. Múlt héten Pekka Haavisto finn külügyminiszter olyan tervet dolgozott ki, amely az oroszok turistavízumainak korlátozására irányul.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerint a folyamatos támadásoknak kitett ukrán Zaporizzsja Atomerőmű jelenleg nem jelent biztonsági kockázatot. Ugyanakkor a NAÜ-t irányító Rafael Grossi rámutatott, a helyzet bármikor megváltozhat. Nem sokkal korábban ismét lövések érték az atomerőművet, amiért Moszkva és Kijev egymást hibáztatja.

Rafael Grossi az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt sürgette Moszkvát és Kijevet, gyorsan tegyék lehetővé a nemzetközi szakértők látogatását a régióba. „Én személy szerint készen állok egy ilyen küldetés vezetésére” – tette hozzá. A NAÜ képviselőinek fizikai jelenléte nélkül nem lehetett pontos információkat szerezni az ottani valós helyzetről.

Az Egyesült Államok demilitarizált övezet létrehozására tett javaslatot az erőmű körül. „Egy atomerőmű közelében harcolni veszélyes és felelőtlen dolog” – hangsúlyozta az amerikai külügyminisztérium szóvivője. Korábban az ENSZ főtitkára, António Guterres is felhívást intézett: az erőmű körüli katonai tevékenység azonnali beszüntetésére. Szintén a demilitarizált övezet létrehozatala mellett foglalt állást.

A Zaporizzsja Atomerőmű a legnagyobb Európában. Az orosz csapatok márciusban vették át az irányítást, nem sokkal azután, hogy megkezdték az Ukrajna elleni agresszív háborújukat. A hétvégi támadások után az egyik reaktort le kellett állítani.