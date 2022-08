Kamuvideóval rakhatta össze a hatalmas rakétatesztjét Észak-Korea

P. L.;

Észak-Korea;rakétateszt;kamuvideó;

2022-08-12 22:27:00

A kilövéssel ugyan megpróbálkozhattak, de valószínűleg kudarccal végződött az akció.

Nagy valószínűséggel meghamisított videofelvétellel keménykedett Észak-Korea, amikor a Hwasong-17 nevű interkontinentális ballisztikus rakéta (ICBM) sikeres próbaindításával riogatott márciusban – írja a Gizmodo.

Jeffrey Lewis, a kaliforniai Monterey-i Middlebury Institute of International Studies professzora a Click Here című podcastben beszélt arról, hogy korábbi felvételeket hamisíthattak meg az imázsfilm elkészítéséhez. A fegyverszakértőnek feltűnt például, hogy a rakéta nem mutat a felvételen olyan gyorsulást, amelyre a Hwasong-17-nek elviekben képesnek kellene lennie. Jeffrey Lewis szerint a műholdfelvételek alapján sincs nyoma a sikeres rakétakilövésnek, mivel ebben az esetben nyomai lennének a táj deformálódásának a környéken, például égésnyomok formájában. Ellenben valószínűsíthető, hogy két külön kilövésből állították össze a közzétett videó anyagát.

A szakértő szerint az a legvalószínűbb, hogy ugyan korábban megpróbálkoztak a nagy rakéta kilövésével, de ez sikertelennek bizonyult, ezért később egy kisebb, korábban már bizonyított rakétát indítottak útjára, és ezt a két felvételt mixelték össze. Korábban dél-koreai elemzők is hasonlóra gyanakodtak.

Two images -- one released by North Korea, another taken on March 16 by @planet -- leave little doubt that the video North Korea released of a "successful" launch of a new ICBM on March 24 was, in fact, from the failed launch a week earlier. https://t.co/CqmBMhPg11 pic.twitter.com/9obMDeJIyT