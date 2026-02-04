A Tisza Párt elnöke jogi lépéseket tesz Orbán Viktor egyik mesterséges intelligenciával kreált videója ügyében, amelyben az ellenzéki vezetőt az Európai Bizottság elnöke fizetésre szólítja fel Ukrajnának, ő pedig hajbókol neki.
Annak ellenére, hogy az már korábban kiderült, trollkodásról van szó.
A kilövéssel ugyan megpróbálkozhattak, de valószínűleg kudarccal végződött az akció.
Végre valaki kimondta, hogy mi folyik itt - Kőrös Gusztáv szerint így reagált környezete arra, amit az utóbbi két napban a sajtóban nyilatkozott. A solti kisebbségi politikus lapunknak újabb részleteket is elárult a bajai időközi választáson történt csalások ügyében hamisnak bizonyult videofelvételről, noha a sztori egyre több ellentmondást tartalmaz, és sokasodnak a nyitott kérdések is.