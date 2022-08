Csákvári Géza;

Paul Schrader;film;kritika;

2022-08-13 14:16:00

Végzetes lapjárás – A Svindler legfontosabb kérdése, hogy ha lehetőségünk adódik rá meg tudunk-e bocsátani magunknak

Paul Schrader az egyik legpolitikusabb amerikai filmkészítő. Kezdve a ma már filmtörténeti alapműként nyilván tartott, Martin Scorsese rendezte Taxisofőrrel, melynek a forgatókönyvét jegyzi. Travis Bickle (Robert De Niro) heroikus ámokfutása számos társadalompolitikai kérdésbe nyúlt bele és mutatott görbe tükröt. Íróként, majd rendezőként kevesen merik ennyire kritikus szemmel nézni és elemezni az amerikai álom intézményét.

Hasonló célja a Svindler esetében is, hiszen új filmjének hőse Will Teller (Tell Vilmos – az irodalmi utalás nem véletlen) a múlt bűnei elől menekülő, aszketikusan élő, lelkiismeretét leküzdeni nem képes, robbanáspontig megemelt figura archetípusa. Csak éppenséggel annyi változott, hogy Paul Schrader manapság már nem hisz a csodákban, a hősies katarzisban, hiszen az Oscar Isaac által kiválóan alakított William Tell immár sokkal inkább antihős, mintsem protagonista. Egy Bűn és bűnhődés jellegű karakter, akinek minden napja a túlélésről szól. Az ábrázolt földi lét, mely egyfajta purgatórium a póker világához kapcsolódik. Will a legjobb „svindler”, különleges megfigyelési képességeinek köszönhetően bármit meg tud nyerni, de inkább háttérben tevékenykedik csak, elkerülendő a reflektorfényt – ám a játékkal el tudja valahogy tölteni az időt.

Ez az önkéntes kálvária addig működik egészen, míg meg nem jelenik a színen Cirk (Tye Sheridan), egykori katonatársa fia, aki bosszúra éhes. Mint kiderül, a sötét múlt természetellenes, de erős kapocs kettőjük között. Will és immár halott társa, Cirk apja akaratuk ellenére vettek részt 2001-ben az Abu Ghraib városában lévő börtönkínzásokban. Erről egyébként 2004-ben kerültek elő bizonyítékok és a botrány végigsöpört a világsajtón, ám a mai napig nem derült ki minden részlet. De kik a bűnösök?

Will ugyan példásan vezekel a tettei miatt (mint vallató), ám Cirk – mivel már egy másik generáció – bosszúra éhes és Travis Bickle dühe és agressziója benne jön felszínre: végezni akar Gordóval (Willem Dafoe), aki egyik felelőse volt a kínzásoknak. Ez elindít egyfajta apa-komplexust Willben, aki inkább a békés megoldásban és az egyetemes bűnhődésben hisz, így nekiáll, hogy megnyerjen egy pókerversenyt, hogy az ott szerzett pénzből megteremtsen egy új jövőt Cirknek. A Svindler kérdése, amely újdonság a schraderi univerzumban – hogy ha lehetőségünk adódik rá – meg tudunk-e bocsátani magunknak. Mert a világot megváltoztatni úgysem tudja megváltoztatni senki: bukott vagy nem bukott daliák pláne nem.





Svindler. Moziban bemutatja a Pannónia Entertaiment. Játékos címmel elérhető a HBO Maxon