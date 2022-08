Á. Z.;

Salman Rushdie;merénylet;USA;New York;

2022-08-12 19:42:00

Merénylet áldozata lett, többször megszúrták Salman Rushdie-t az Egyesült Államokban

A világhírű indiai írót a nyaka jobb oldalán érte az egyik szúrás. Mentőhelikopter vitte kórházba.

Merénylet áldozata lett pénteken Salman Rushdie. A világhírű indiai író éppen előadásra készült a New York-i Buffalo melletti Chautauqua hasonnevű kulturális központjában, amikor egy fekete ruhát és fekete maszkot és férfi felrohant a színpadra, és többször megszúrta. Egyik találata Salman Rushdie-t a nyaka jobb oldalán érte.

BREAKING: Author Salman Rushdie has been attacked as he was about to give a lecture in western New York. An @AP reporter witnessed a man storm the stage at the Chautauqua Institution and begin punching or stabbing Rushdie as he was being introduced. https://t.co/bVTbfkLjyL — The Associated Press (@AP) August 12, 2022

A merénylet hozzávetőlegesen 20 másodpercen át tartott. Szemtanúk szerint utána Salman Rushdie tudott beszélni és támogatással járni is. Mentőhelikopterrel vitték kórházba.

UPDATE: Salman Rushdie has been transported to the hospital via helicopter. His condition is unknown, per New York State Police.pic.twitter.com/ycR4TnZT2b — Moshe Schwartz (@YWNReporter) August 12, 2022

Merénylőjét a helyszínen ártalmatlanította a New York állami rendőri erők egyik tagja. A férfi személyazonosságáról egyelőre nem hoztak nyilvánosságra információkat, őrizetbe vették.

A man seen in these photographs was taken away by Police in New York after assassination attempt on Salman Rushdie. Identity of the attacker is still unclear. Official statement from New York Police Department is awaited. Medical condition of Salman Rushdie is still unknown. pic.twitter.com/i8sa2FrLfc — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 12, 2022

Úgy tudni, hogy kisebb fejsérülést szenvedett az előadás moderátora is, aki éppen Salman Rushdie bemutatásának tartott a 2500 fős közönség előtt a Chautauqua Institute-ban, amikor jött a merénylő. Salman Rushdie arról beszélt volna, milyen menedéket biztosít az Egyesült Államok a száműzetésben élő íróknak.

Kathy Hochul New York-i kormányzó bejelentése szerint az író életben van, megkapja a szükséges ellátást.

Salman Rushdie-ra 1989-ban ben mondott ki fatvát Irán akkori első számú vallási vezetője, Ruholláh Homeini ajatollah az író első regénye, a muszlimokat állítólag sértő Sátáni versek miatt. Salman Rushdie az Egyesült Királyságba menekült, éveken át titkosszolgálati védelem alatt élt, a vallási rendelettel vérdíjat is kitűztek a fejére, amelyet az az iszlám hívő kaphat meg, aki végez az istenkáromlással vádolt íróval. 1991-ben a könyv japán fordítóját, Igarasi Hitosot halálra késelték. Hasonlóan támadás érte 1991-ben milánói lakásában az olasz fordítót, Ettore Capriolót is, ő azonban túlélte az merényletet. A Sátáni versek norvég kiadójára háromszor rálőttek Oslóban 1993-ban. A török fordító, Aziz Nesin éppen csak megmenekült egy 37 ember életét követelő hoteltűzből 1993-ban.