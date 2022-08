P. L.;

Románia;polgármester;áramlopás;korrupció;hivatali visszaélés;sikkasztás;bűnszervezet;

2022-08-12 22:26:00

A városi sportcsarnokból lopta az áramot a polgármester, hogy azzal töltse fel a kocsiját

Teljességre törekedett, korrupció, hivatali visszaélés, sikkasztás, bűnszervezet létrehozása is szerepel az ellene felhozott vádak között.

Két hónapon belül kétszer is akadt dolga a hatóságokkal a romániai Mărășești polgármesterének, Valerică Chiticnek. Ez korántsem minden, ugyanis a városvezető bűnlajstroma olyan szerteágazó, hogy csak úgy tornyosulnak az ügyészségi asztalokon a ténykedése nyomán írt bűnvádi dossziék - számolt be róla a Főtér.

Legutóbb csütörtökön keresték fel a polgármestert a rendőrök, ugyanis kiderült, hogy lopta az áramot a városi sportcsarnokból, a szomszédos garázsba vezetve azt, hogy feltöltse vele az elektromos autóját. Mellékesen korrupcióval is megvádolták, miután a gyanú szerint juhokat kért egy pásztortól azért, hogy cserébe használhassa az egyébként önkormányzati tulajdonban lévő legelőt.

A jelek szerint Valerică Chitic nagyon szeret bájcsevegni a törvény embereivel, ugyanis a mostani eljárás előtt nem sokkal, június 22-én is akadt dolga velük, akkor sikkasztás, hivatali visszaélés, hivatali visszaélésre való felbujtás, valamint bűnszervezet létrehozása miatt érdeklődtek a hogyléte felől. A Főtér szerint a bíróság arra is nagyon kíváncsi lesz, ugyan miért a polgármesteri hivatal pénzéből újíttatta fel a saját vendéglőjét, és miért épp a hivatali alkalmazottakkal végeztette el a munkát.

A Mărășeștit 2008 óta vezető Valerică Chiticnek egyébként 2019-ben is kiutaltak már másfél év felfüggesztett börtönbüntetést összeférhetetlenség miatt, ez azonban az Adevarul szerint nem akadályozta meg abban, hogy 2020-ban újraválasszák a pozíciójában. Szerteágazó karrierje alatt már több pártot is megjárt, politizált a Demokrata Liberális Pártban (PDL), a Nemzeti Liberális Pártban (PNL), de a Szociáldemokrata Pártban (PSD) is.