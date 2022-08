Á. Z.;

Salman Rushdie;merénylet;USA;

2022-08-13 07:18:00

Lélegeztetőgépen tartják Salman Rushdie-t, a merényletben megsebesült író valószínűleg el fogja veszíteni az egyik szemét

Úgy tudni, merénylő rajong azért a néhai Ruhollah Homeini iráni ajatollahért, aki 1989-ben fatvát adott ki a világhírű indiai író ellen.

Műtéte után lélegeztetőgépen tartják Salman Rushdie-t, aki ellen egy pénteki előadása előtt hajtottak végre merényletet az Egyesült Államokban, a New York állambeli Buffalo mellett fekvő Chautauqua kulturális intézetében – írja a The New York Times.

A világhírű indiai írót éppen bemutatta a moderátor a körülbelül 2500 fős közönsége előtt, amikor egy fekete ruhát és fekete maszkot viselő férfi a pódiumra ugrott és késsel többször megszúrta. Mentőhelikopterrel vitték a pittsburghi egyetemi kórházba, ahol megműtötték. Ügynöke, Andrew Wylie közlése szerint a késszúrások miatt Salman Rushdie elveszítheti az egyik szemét, az egyik karjában átvágták az idegeket, és késszűrás érte a máját is. Az AP hírügynökség helyszínen tartózkodó riportere szerint a merénylője 10-15-ször szúrta meg.

Bár a merénylő indítékát nem nevezték meg, Salman Rushdie fejére istenkáromlás miatt 1989 óta vérdíj van kitűzve az iszlám világban az egy évvel korábban megjelent regénye, a Sátáni versek miatt. Az erről szóló fatvát még a néhai Ruhollah Homeini iráni ajatollah adta ki, a vérdíj összege 3,3 millió dollár körül mozog. Az ajatollah hivatala legutóbb 2019-ben erősítette meg, hogy a fatva hatályban van.

Salman Rushdie merénylőjét a helyszínen ártalmatlanították, őrizetbe vették, néhány órája pedig meg is nevezték. Egy Hadi Matar nevű, a New Jersey-i Fairview-ban élő 24 éves férfiról van szó, aki jegyet váltott Salman Rusfie előadására a Chautauqua Institute nevű kulturális központban. Facebook-oldalát azóta törölték, de tele volt szórva Iránnal szimpatizáló, Ruhollah Homeini iránti rajongásról árulkodó üzenetekkel.

A Sátáni versek Salman Rushdie negyedik regénye volt. Man Booker-díjra jelölték miatta 1988-ban, de nem nyert, csak három évvel később a függetlenség kikiáltása utáni Indiát bemutató Az éjfél gyermekei című művével.