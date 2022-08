nepszava.hu;

horogkereszt;zsinagóga;II. kerület;Őrsi Gergely;lefestés;

2022-08-14 11:11:00

Horogkeresztet festettek a Frankel Leó úti zsinagóga falára

A II. kerületi önkormányzat lefesteti az önkényuralmi jelképet.

Augusztus 12-én, pénteken este a Frankel Leó úti zsinagóga falára valaki(k) horogkeresztet festettek, valamint korábban az épület liftjében SS emblémát és Adolf Hitler monogramját firkálták fel – írja Facebook-oldalán Őrsi Gergely, a II. kerület ellenzéki polgármestere.

Az MSZP-s politikus szerint a környéken rövid idő alatt ez már a második gyűlöletkeltő megnyilvánulás. Korábban a közeli Zsigmond téren egy melegellenes firkát találtak, amit fél órán belül eltávolítottak és feljelentést tettek. Ígéri, most is azonnal lefestik a horogkeresztet, továbbá a II. kerületi önkormányzat ebben az esetben is minden segítséget megad a Budai Zsidó Hitközségnek és a rendőrségnek.

A polgármester szerint ugyanis a horogkeresztet, önkényuralmi jelképeket, hitleri monogramot festők üzenete egyértelmű: „a hatmillió ártatlan áldozatot követelő holokauszt után van olyan ember, aki szerint a túlélők és leszármazottaik által látogatott zsinagógának nincs helye Budán”. Ezzel szemben Őrsi Gergely állítja, válaszuk legalább ilyen egyértelmű és „Buda büszke arra, hogy nálunk él Közép-Európa egyik legnagyobb, virágzó zsidó közössége, akik békében és biztonságban élhetnek itt”.

A hatályos büntetőtörvénykönyv szerint, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő, „aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vöröscsillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet a köznyugalom megzavarására alkalmas – különösen az önkényuralmi rendszerek áldozatainak emberi méltóságát vagy kegyeleti jogát sértő – módon terjeszt, nagy nyilvánosság előtt használ, vagy közszemlére tesz.