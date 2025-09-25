Nógrádi Gergely magyar, zsidó, olasz, spanyol és amerikai dalokat fog előadni az amerikai elnök floridai rezidenciáján a birtok megvásárlásának negyvenedik évfordulójára rendezett ünnepségen.
Egy padláson, véletlenül bukkantak rá Erdély egyetlen fazsinagógájának maradványaira, melyeket most megtekinthetünk az Írás a falon – Mikdás meát című kiállításon a budapesti Magyar Zsidó Múzeum és Levéltárban.
Az ügyben körözött három gyanúsított azonosításán még dolgoznak, az országban antiszemitizmus elleni különítményt hoztak létre.
A rendfenntartó erők több mint 15 tagja, valamint több civil is életlét vesztette, a hatóságok hat fegyveres támadót likvidáltak.
Más áldozatról nem tudni. A Hamász tavaly őszi terrortámadása, majd Izrael önvédelmi háborúja az országban is érezteti hatását.
Úgy tűnik, hogy egy tinédzser próbálta meg lángba borítani az épületet.
A Somré Hádász – Hitőr Egylet azért szervezett tiltakozást, hogy „visszakapják” 150 éves hitközségüket és zsinagógájukat.
Az utóbbi napokban európai országok sora, köztük Magyarország is, megerősítette a zsidó közösségi épületek védelmét.
Felújítási munkákra hivatkoznak. Deutsch Róbert, a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség vitatott körülmények között leváltott elnöke lapunknak nyilatkozva példátlannak minősítette a történteket.
Két hívő és a biztonsági erők két tagja vesztette életét.
Kedden a Rumbach zsinagógában koncertet adnak és irodalmi műveket olvasnak fel.
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) legitim vezetőségének 150 éves történelme talán legnehezebb döntését kellett meghoznia. A Kazinczy utcai Zsinagóga és Orthodox Központ kapuira a vészkorszak óta először lakatot tettünk – jelentette be Deutsch Róbert elnök a MAOIH nevében.
Az elkövetőt a helyszínen lelőtték. A mentőszolgálat életveszélyesen súlyos sebesültekről is beszámolt.
A 48 éves gyanúsított kihallgatásán elismerte, hogy ő követte el a bűncselekményt.
A II. kerületi önkormányzat lefesteti az önkényuralmi jelképet.
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) vezetősége felszólította Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy vonja vissza a helyszín bérbeadására vonatkozó korábbi döntését, és ne járuljon hozzá a rendezvény megtartásához.
Minden foglyot kiszabadítottak, a túszejtő fegyveres pedig meghalt.
Az imaház sokaáig egy félbemaradt rekonstrukció nyomait viselte magán, de végül elkészült a felújítás, ahol egyedi színpadtechnikai szerkezetet építettek be és így kulturális rendezvények megtartására is alkalmas lesz. A zsinagóga tóratekercsét a Mazsihisz székhelyéről vitték át, a menet a Dohány utcai zsinagóga kertjétől zeneszó kíséretében indult. Az avató ünnepség előtt három mezüzét (zsidó vallási jelkép, díszes tokban lévő imádság) helyeztek el a kapunál: az egyiket Novák Katalin családügyi miniszter Ronald S. Lauderrel, a Zsidó Világkongresszus elnökével közösen tette ki. Az eseményen Erdő Péter bíboros, Balog Zoltán református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök és – többek között – Karácsony Gergely főpolgármester is részt vett.
Kulturális rendezvények megtartására is alkalmas lesz a gyönyörűen felújított Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga, amelybe egyedi színpadtechnikai szerkezetet építettek be.
A város ékessége lehetne az 1795-ben emelt épület, ha felújítanák az évtizedeken át raktárként szolgáló épületet. Ám a felújításnak számos akadálya van, s csak egyik a pénz hiánya.
Minden jel szerint összehangolt terrortámadás érte az osztrák fővárost összesen hat helyszínen. Szemtanúk szerint hétfő este 8 órakor kezdődött a lövöldözés a Schwedenplatzon. Az eredeti célpont a közeli zsinagóga lehetett. Karl Nehammer belügyminiszter terrortámadásról beszélt. Egy tettest lelőttek, öt személyt elfogtak, de még négyen szökésben lehetnek.
Az egyik táborozó rokonáról derült ki, hogy fertőzött.
Az utóbbi évek egyik legjelentősebb pere kezdődik kedden Németországban. Stephan Ballietet életfogytiglani börtönre ítélhetik.
Az Európai Néppárt csúcsjelöltje a zsinagóga előtt tartott sajtótájékoztatót. Nem akarok konfliktusokat, de bocsánatkérést várok el az okozott károk miatt- üzent Orbán Viktornak.
Miután megadta magát, elfogták a pittsburghi Élet Fája zsinagógában a szombati istentisztelet alatt lövöldöző gyilkos ámokfutót, egyes információk szerint a 46 éves Robert Bowert, akivel eddig még nem akadt dolga a rendőrségnek.
A dráma Pittsburghben zajlott, a támadó a rendőrökre is tüzet nyitott.
A feltételezett elkövetőt a köztéri biztonsági kamera felvétele alapján őrizetbe vették.
Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délben az Országházban ebéden látta vendégül Arthur Schneiert, a New York-i Park East zsinagóga főrabbiját - tájékoztatott Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.