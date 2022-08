nepszava.hu;



2022-08-15 08:56:00

Kilenc nap alatt végzett egyhavi munkával a Békemenet arca, nettó 873 ezret kapott érte Áder János hivatalától

Fricz Tamás a jelek szerint természetfeletti munkabíró képességgel rendelkezik.

Közérdekű adatigénylést terjesztett elő az rtl.hu és a Transparency International, hogy többet megtudjanak, milyen munkát végzett Fricz Tamás kormánypolitológus a Köztársasági Elnöki Hivatalnak.

A megkapott dokumentumok szerint Fricz Tamás havi bruttó 1 millió 250 ezer forintért szerződött a hivatallal a „köztársasági elnök részére a Köztársasági Elnök közjogi, társadalompolitikai feladataival összefüggő tanácsadói tevékenység” ellátására a 2021. október 1. és 2022. május 31. közötti időszakra, összesen bruttó 10 millió forintért. Az utolsó hónapra vonatkozó, májusi teljesítésigazolás szerint adott hónapban 1-je és 9-e között Fricz Tamás előteljesítette feladatait. Novák Katalin május 10-én lépett hivatalba, így a szakértő tanácsadói munkáját kicentizve Áder János hivatali ideje alatt végezte.

Rengeteg részletet így is homály fed. Például milyen eljárás keretében választották ki, vagy miben merült ki a tanácsadás. A teljesítésigazolások szerint Fricz Tamás minden hónapban elvégezte munkáját, amelyeket minden hónapban ugyanazzal a néhány sorral részletezett a feladatok megjelölésnél: „Áder János köztársasági elnök úr tízéves elnöki tevékenységének elemzése keretében az Elnök úrhoz köthető eseményekkel, hazai és külföldi fellépésével kapcsolatos összes dokumentum, sajtó- és médiamegjelenés, interjúk, beszédek, médiavisszhangok stb. feldolgozását végzem el.” Gyaníthatóan erről nem készült semmilyen írásbeli beszámoló, mivel az adatigénylés vonatkozott az esetlegesen keletkezett írásos termékekre, jelentésekre, tanulmányokra is, de ilyesmi nem érkezett. Lehetséges a szóbeli teljesítés is, ebben az esetben az írásba foglalt feljegyzésekre is kíváncsiak voltak, azonban ilyet sem kaptak.

Érdeklődtek Fricz Tamásnál is a részletekről, aki azt mondta, a nyár végéig dolgozik Áder Jánosról szóló kötetén, annak elkészülte után javasolja a beszélgetést. Tanácsadói szerződését nem kívánta kommentálni.