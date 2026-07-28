A kérdésre már a Tisza-kormány Belügyminisztériuma is megtagadta a választ. A Ferencváros Torna Club fideszes elnöke korábban azt állította, hogy az állami támogatás minden fillérje náluk van, de hogy milyen formában, azt ő sem mondta el.
A tárcavezető szerint a magyar egészségügy beteg, de a Tisza-kormány, az újra megalakított egészségügyi tárca azon dolgozik, hogy jobb, biztonságosabb, emberibb legyen az ellátás.
A megyei jogú város polgármestere további bizonyítékokat is csatolhat az önkormányzati Győr-Szol által megszüntetett médiacentrum ügyében tett korábbi feljelentéséhez.
Az Orbán-kormányt váltó Magyar-kormány leendő egészségügyi minisztere szerint nincs félnivalója, akinek tiszta a lelkiismerete, de az igazság feltárása, a beszerzések felülvizsgálata szükséges a közbizalom helyreállításához.
Bár a SAFE névre keresztelt közös hitelt eleinte a magyar kabinet hevesen ellenezte, mi kaphatnánk az egyik legnagyobb összeget, akár 16,2 milliárd euró (több, mint 6200 milliárd forint) értékben.
A Magyar Sportújságírók Szövetsége nevű szervezet az közpénzből kapott százmilliós összeg elszámolását előíró jogi feltételek egyikének sem felelt meg.
A jogszerűtlenül „megtakarított” pénz egy részére borítékot rendszeresítettek a polgármesteri hivatalban, abból jutott magánzsebbe, meg testületi vacsorára is.
A közmédia nem számolt be arról, hogy az ellenzéki párt vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez Orbán Viktor ellen, de arról sem, hogy az ellenzéki párt pert nyert, és így kiderülhetett mennyi fizetést kapnak közpénzből az MTVA vezetői és arcai.
A kormánytól két hónapja kérték, most önként kitették a közérdekű adatok egy részét a kabinet honlapjára.
Fricz Tamás a jelek szerint természetfeletti munkabíró képességgel rendelkezik.
A szocialisták felháborítónak tartják, hogy önmagát dicsérő kampánylevelet küldött a nyugdíjasoknak az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság. A levelet Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter írta alá.