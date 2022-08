P. Zs.;

2022-08-17 11:43:00

Nagyot ment a magyar gazdaság, de jön a lejtő

A magyar gazdaság a második negyedévben a várakozásokat meghaladó mértékben 6,5 százalékkal nőtt.

A KSH első gyors becslése szerint bruttó hazai össztermék a GDP 2022 II. negyedévében 6,5 százalékkal haladta meg az előző évi és 1,1 százalékkal az előző negyedévi szinte.

Ez utóbbi a duplája a várt növekedésnek, az elemzők 0-0,5 százalék közzé várták a negyedéves növekedést, ebből lett 1,1 százalék, vagyis volt még gyors a gazdasági növekedés a júniusban zárult negyedévben. A Eurostat adatai szerint éves alapon mért 6,5 százalékos növekedés egyik leggyorsabb volt a kontinensen, az eddigi érkezett adatok szerint

A Eurostat számításai szerint az EU gazdasága átlagosan 4, az eurózónáé 3,9 százalékkal bővült.

Az adatok felülmúlják a várakozásokat, 6 százalék körüli éves többletre számítottunk – kommentálta a friss adatokat Németh Dávid, a K&H vezető elemzője. Hozzátette, bár a legtöbb ágazat - köztük az ipar és a szolgáltatási szektor - hozzájárult a növekedéshez, a növekedés dinamikájában lassulás következhetett be az erős első negyedévhez képest, a mezőgazdaság teljesítménye visszaesett.

Németh Dávid azt is elmondta, a jelenlegi kilátások szerint 5,5-6 százalékos lehet az idei növekedés, amit jövőre 1 százalékos bővülés követhet.

Suppan Gergely a Magyar Bankholding elemzője szerint vártnál nagyobb növekedésnek köszönhetően nem kizárt, hogy kissé felfelé módosítjuk az idei évi 5,7 százalékos növekedési prognózisunkat. A robosztus növekedésnek köszönhetően a hazai GDP növekedése az EU élén maradhatott, idén érdemben folytatódhat a felzárkózás. A hazai GDP mintegy 7,2 százalékkal haladja meg a járvány előtti szintet – tette hozzá az elemző.

A következő negyedévekben már érdemi lassulást vár az elemző, részben bázishatások, részben a háború negatív hatásai miatt, ám a Bankholding az alapeseti előrejelzésében nem számít recesszióra. Ez azonban nem zárható ki teljesen. A növekedésre kockázatot jelentenek a beszállítói nehézségek, az ukrajnai háború és a szankciók miatt esetlegesen megszakadó beszállítói láncok, az alapanyag- és a nyersanyaghiány. Ugyanekkora gond a költségek meredek emelkedése, a hitelkamatok emelkedése, valamint leginkább az elszálló infláció miatt csökkenő vásárlóerő, csökkenő reálbérek a főbb exportpiacainkon, ami visszafoghatja a külső keresletet.

Kockázatot jelenthet a hazai árkorlátozások esetleges fokozatos megszüntetése, ami tovább gyorsíthatja az inflációt, a reálbérek csökkenését eredményezve. A legnagyobb kockázat az orosz olaj- és gázszállítások leállása lenne, de átmeneti megszakadások ellenére erre a hazai importban még nem került sor. Az energiahiány azonban a legfontosabb kereskedelmi partnereinknél vezethet több ipari ágazat leállásához is, ami igen negatívan érintheti a hazai beszállítókat, vevőket is. Ezzel szemben pozitív kockázatot jelentenek új ipari kapacitások üzembe helyezése, a chip- és más alkatrészek hiányának enyhülése, a kimagasló ipari rendelésállományok, aminek hatására az ipari termelés felülmúlhatja a várakozásokat. A növekedést az idegenforgalom folytatódó helyreállása, nagyobb sportrendezvények, világbajnokságok, valamint az elmúlt két évben elmaradt nagy fesztiválok megtartása is támogatja – mondta Suppan Gergely.