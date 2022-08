Králik Emese;

Kecskemét;

2022-08-18 07:00:00

Leáll a kecskeméti intermodális projekt, a városháza és a kormánybiztos nem sokallja az eddig eltelt időt és az elköltött pénzt

Mivel többségében leállnak a csak tervezőasztalon létező állami beruházások Kecskeméten, az intermodális projekt is erre a sorsra jutott.

Kétmilliárd forintot költöttek már el a tervezésre, de most újra parkolópályára került a kecskeméti intermodális csomópont. Azt, hogy kétszer vetették papírra, lapunk is megírta. Az elképzelések szerint a vasútállomás és a közeli buszpályaudvar alkotna egy egységet, a Hunyadiváros nevű városrészbe a biztonságos átkelés érdekében gyalogos- és kerékpáros felüljáró vezetne, és P+R parkolót is kialakítanának. Az első munkára még a kecskeméti önkormányzat adta a megbízást 2010-ben. Megvalósíthatósági tanulmányra 218 millió, majd engedélyeztetési és kivitelezési tervekre 2014-ben 1,2 milliárd forint kormányzati támogatást kaptak, de a munka nem kezdődött el, mert a vasúttársaság egy évvel később megvétózta a projektet. 2019-ben már nem az önkormányzat, hanem a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. írt ki közbeszerzést a tervezésére, a nyertessel nettó 488 millió forintért kötöttek szerződést.

Idén májusban egy lakossági fórumon mutatták be a kész látványterveket Bács-Kiskun megye székhelyén. Három hónap sem telt el, egy térségi hírportál, a kecsup.hu észrevette, hogy a Magyar Közlönyben megjelent: a Szeged-Hódmezővásárhely tram-train rendszer emelkedő költségeit a kecskeméti intermodális projekt felszabaduló forrása terhére finanszírozzák. A közlönyben leírt számokból az derül ki, hogy a Csongrád-Csanád megyei villamosvasút járműbeszerzésére 17,6 milliárdot szántak, ezt azonban az árfolyamváltozás miatt 3,6 milliárddal megtoldják, a különbözetet a kecskeméti projektre szánt összegből csoportosítják át. Lapunk is megírta: minden olyan állami beruházást, amely még nem kezdődött el, leállít a kormány (persze néhány kivétel azért akad), a projekteket az Építési és Beruházási Minisztérium tárcavezetője, Lázár János vizsgálja felül. Úgy tűnik, a kecskeméti csomópont is ezek közé tartozik. A miniszter sajtós munkatársa, Göbl Vilmos azt válaszolta a Népszavának: a tram-train esetében nem költségnövekedésről van szó, az árfolyamváltozásból eredő kompenzációval eredetileg is számoltak.

Mivel Kecskeméten állami beruházásról van szó, a városnak nincs döntési, csak véleményezési jogköre. A városházán kérdésünkre azt mondták, a lakossági elvárásokhoz igazodva módosítani kell a csomópont terveit. Az önkormányzati sajtós, Takács Valentina szerint biztos, hogy megépül a csomópont, az pedig, hogy a tervek módosulnak, ekkora beruházásnál természetes – fogalmazott. Az említett fórumon néhányan valóban szót emeltek a tartalommal szemben, a sínek fölött átvezető felüljárót nevezték problémásnak, illetve átgondolandónak. Arról, hogy a lakossági elvárásokhoz igazodás mit jelent, megkérdeztük a NIF Zrt.-t. Azt válaszolták, a felüljáróra több új javaslat született. Döntés még nincs, de annyi biztos, hogy a látványterveket át kell nézni. Kiemelték, hogy a műszaki tartalom nem csökken, és a tervezési költség sem nő.

Megkérdeztük Bányai Gábort, Bács-Kiskun megyei fideszes országgyűlési képviselőt, dél-alföldi fejlesztésekért felelős kormánybiztost. A Népszavának adott válaszaiból az derül ki, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP), melyből a kecskeméti fejlesztés is zajlana, 2023 december 31-ig zárul. A csomópont addigra nem lesz kész, hiszen egyelőre tervezési fázisban van, a szegedi-vásárhelyi tram-train viszont megvalósult, annak a számláit fizetni kell, így az látszik logikus megoldásnak, hogy átcsoportosítják a pénzt. A kecskeméti projektet az IKOP Plusz forrásból fedezik majd, melynek szűkebb lesz a kerete, mint az IKOP-é, de szerinte ez a csomópont fejlesztését nem befolyásolja. A végleges kecskeméti összegről a kormánybiztosnak sincs információja, szavai szerint a tartalomtól függően akár húszmilliárd forint is lehet. Arról, hogy a csomópontot harmadszor rajzolhatják újra azt mondta, ez nem elvesztegetett idő és nem elvesztegetett pénz, egy ekkora projekt megvalósulása sok évig tart és rengeteg tervezési fázison meg át.