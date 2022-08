nepszava.hu;

Jobbik;Jakab Péter;kabinetfőnök;szerződésbontás;új mozgalom;

2022-08-17 21:54:00

Elbocsátották, Jakab Péter után mehet a volt kabinetfőnöke

Molnár Enikő szerint a Nép Pártján még csak „civil kezdeményezés”, nekik ingyen is szívesen segít, az államtól pedig felvenné az álláskeresési járadékot.

Szerződést bontott az egykori pártelnök Jakab Péter kabinetfőnökével a Jobbik – írja Telex, megjegyezve: Molnár Enikő 12 évet dolgozott a Jobbiknak, ebből az első hatot önkéntes munkában, 2016 óta pedig szerződéssel, fizetésért. Molnár a lapnak azt mondta, mivel háromgyerekes anya, nagyjából két hete érdeklődött a pártvezetésnél, alkalmazzák-e tovább ősztől, akkor még azt a választ kapta, hogy nincs tervben az elbocsátása. Szerdán viszont egy emailt kapott, szeptembertől már nem számítanak a munkájára.

Az állás nélkül maradt volt kabinetfőnök a lap kérdésre arról is beszélt, hogy „első körben valószínűleg be fog jelentkezni a munkaügyi központban álláskeresőként, ahogy azt bárki tenné”, de Jakab Péternek vélhetően hamarosan párttá alakuló új mozgalmát, a Nép Pártját ingyen is szívesen segítené, de az most még, ahogy említette, csak egy „civil kezdeményezés”.

Az, hogy a Nép Pártján nem marad ilyen kezdeti stádiumban, maga Jakab Péter mondja el szerdai Facebook-videójában, amelyben egy kerti beszélgetésben (csak ő beszél) fejti ki többek előtt, hogy szerinte „elég volt a sebek nyalogatásából, és ideje megszervezni magukat Orbánékkal szemben”.