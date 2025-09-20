Kabinetfőnökből miniszterelnök

Az orosz rubel válságát keményen megérezte a fehérorosz gazdaság is, olyannyira, hogy kormányátalakításra kényszerült Alekszand Lukasenka elnök. Európa utolsó diktátorának is nevezett fehérorosz államfő menesztette szombaton Mihail Mjasznikovics 2010 óta hivatalban lévő kormányfőt és saját kabinetfőnökét nevezte ki miniszterelnöknek. Ugyanakkor új tárcavezetőt nevezett ki a gazdasági valamint az ipari minisztérium élére és menesztette a jegybank elnökét is.