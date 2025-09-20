A pozíciót Velkey György László kapta meg – árulta el a Tisza Párt elnöke a Bethesda Gyermekkórháznál, és – az intézmény főigazgatójára utalva – megjegyezte, hogy „kicsit pikáns” a helyszín.
Balogh Samuról felröppent a hír, hogy a főpolgármester rúgta ki, de ezt cáfolták. Más szakmai feladatot kaphat.
Stian Jenssen annak tudatában mondta ezt, hogy az ukrán vezetés nem egyszer világossá tette: a megszálló Oroszországgal kötendő bármilyen béke előfeltétele az invázió előtti határok visszaállítása.
A Központi Nyomozó Főügyészség szerint nincs törvényes ok és alap.
Rogán Antal kabinetfőnökének az ügye sincs benne.
Molnár Enikő szerint a Nép Pártján még csak „civil kezdeményezés”, nekik ingyen is szívesen segít, az államtól pedig felvenné az álláskeresési járadékot.
Az ellenzék áprilisi választási kudarca óta tartó belharca könnyen szétfeszítheti a pártot.
Tegnap a politikust indoklás nélkül mentették fel államtitkári pozíciójából.
Az amerikai elnökjelölt szerda este bejelentette, hogy Ron Klaint választotta a feladatra.
Keith Schembrit azután vették őrizetbe, hogy egy bíróság elrendelte a hozzá, valamint feleségéhez, gyermekeihez, könyvelőihez és üzlettársaihoz tartozó vagyoni eszközök befagyasztását.
Őrizetbe vette a francia rendőrség a radikális jobboldali Nemzeti Front elnöke, Marine Le Pen testőrét és kabinetfőnökét, akik ellen uniós pénzekkel való visszaélés miatt indult vizsgálat. A vádlottakat Naterreben a Korrupcióellenes Hatóság rendőrei hallgatták ki, jelentette a francia AFP hírügynökség.
Mégis távozhat posztjáról Lázár János. Vagy mégsem. Tegnap a Fidesz velencei frakcióülése előtt Rogán Antal maga jelentette be, hogy október 1-től a miniszterelnök politikai kabinetfőnöke lesz. A parlamenti frakcióvezető azt is közölte, utódára Orbán Viktor tesz javaslatot késő este.
Október 1-jétől a miniszterelnök politikai kabinetfőnöke lesz Rogán Antal, ezért a szerdán kezdődő velencei Fidesz-frakcióülésen új frakcióvezetőre tesz javaslatot Orbán Viktor.
Felmentette pénteken a prágai városi bíróság Petr Necas volt cseh miniszterelnök egykori kabinetfőnökét, Jana Necasovát - korábbi nevén Nagyovát -, az alól a vád alól, hogy törvényellenesen utasította a titkosszolgálatokat a korábbi kormányfő akkori feleségének megfigyelésére. Az érintett titkosszolgálati vezetőket szintén felmentették.
„Benkő Szilárd úgy döntött, hogy vissza kíván térni a magánszektorba. A miniszter eddigi munkáját megköszönte és a döntését elfogadta” – erősítette meg a hvg.hu információját a kabinetfőnök távozásáról a Külgazdasági és Külügyminisztérium.
Saját, ősidők óta használt e-mail címemre küldték a meghívást a Miniszterelnöki Hivatalból - osztotta meg bizarr élményét Juhász Ferenc szocialista politikus, volt honvédelmi miniszter, akit - mint kiderült - tévedésből Juhász Ferenc költő helyett invitált a Miniszterelnökség a Kossuth díjasok vacsorájára.
Az orosz rubel válságát keményen megérezte a fehérorosz gazdaság is, olyannyira, hogy kormányátalakításra kényszerült Alekszand Lukasenka elnök. Európa utolsó diktátorának is nevezett fehérorosz államfő menesztette szombaton Mihail Mjasznikovics 2010 óta hivatalban lévő kormányfőt és saját kabinetfőnökét nevezte ki miniszterelnöknek. Ugyanakkor új tárcavezetőt nevezett ki a gazdasági valamint az ipari minisztérium élére és menesztette a jegybank elnökét is.
Miközben az utóbbi hetekben a Külügyminisztérium ismét több száz magasan képzett diplomata és külügyi szakember elbocsátásától volt hangos, a sajtóban megjelent, hogy Szijjártó Péter kvázi kabinetfőnöke nem rendelkezik a munkaköre betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel - írja közleményében Mesterházy Attila.