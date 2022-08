nepszava.hu;

Tóth Gabi;luxusóra;Rolex;NER;Fluor Tomi;

2022-08-18 16:14:00

Fluor Tomi meglátta a hétmillió forintos Rolexet Tóth Gabi csuklóján, és rájött, hogy jobban kellett volna hinnie Istenben

A jelek szerint nem megy rosszul a sora a kormánypárti bűvkörben élő énekesnőnek.

Nem akármilyen órát fedezett fel Tóth Gabi csuklóján Lakatos Zsolt óraszakértő. A szakember néhány, az énekesnőről megjelent fotó segítségével járt utána az ékszer típusának - számolt be róla a Pénzcentrum.

Lakatos Zsolt a képek alapján azt állapította meg, hogy az óra egy Rolex Submariner arany-acél változata feketében. Azon ugyan hezitált, hogy a modell az újabb 41 milliméteres vagy a régibb 40 milliméteres-e, végül arra jutott, hogy egy Rolex Submariner 126613 lnről, vagyis az újabb változatról van szó.

A hírre mások mellett Karácson Tamás, azaz Fluor Tomi is felfigyelt, aki rövid Twitter-bejegyzésében azt írta, „ha tudtam volna, hogy hétmilliós Rolexszel jár a kereszténység, kicsit jobban hittem volna Istenben.” A jelek szerint ateista zenész ezzel vélhetően arra utalt, hogy Tóth Gabi újabban többször is hangot adott vallásosságának, májusban például a közmédiában beszélt hitének megéléséről, valamint arról, hogy saját tapasztalata van a keresztényüldözésről. Az ezzel kapcsolatos nyilatkozataival párhuzamosan viszont a kormánypártokhoz is meglehetősen közel került.

Azt persze nem tudni, hogy a Rolexet a Fideszhez való látványos sodródása óta engedheti-e meg magának az énekesnő, vagy egyébként is volt olyan sikeres a karrierje, hogy megvehessen egy ilyen példányt, mindenesetre Tóth Gabi mostanában egyre közelebb került a Fideszhez. Olyannyira, hogy amikor a hvg.hu a múlt héten e-mailben kereste, egy fideszes e-mail címről pattant vissza az énekesnőnek küldött levél.