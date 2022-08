nepszava.hu;

Ukrajna;orosz megszállás;Zaporizzsja;atomerőmű;

2022-08-18 18:22:00

Oroszország már a Zaporizzsja Atomerőmű esetleges leállításáról beszél

Ez persze növelné egy esetleges baleset kockázatát.

Moszkva közlése szerint akár leállíthatják a Zaporizzsja Atomerőmű működését, Kijev úgy látja, mindez növeli a nukleáris katasztrófa kockázatát - írja a Reuters.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök - aki az erőmű helyzetéről tárgyalt a Lvivben tartózkodó Antonio Guterres ENSZ-főtitkárral - felszólította az ENSZ-t, hogy biztosítsa az erőmű demilitarizálását és védelmét. „Ez szándékos terror az agresszor részéről, s egyben globális szinte katasztrofális következményekkel járna az egész világra nézve” - írta Telegram oldalán.

A létesítmény egy hatalmas víztározó déli partján fekszik, mely orosz ellenőrzés alatt áll - az északi partot pedig tartják az ukránok. Az elmúlt napokban többször is lövedékek csapódtak be az erőmű közvetlen közelében, melyért mindkét fél egymást hibáztatja. Több külföldi ország is arra szólította fel Moszkvát, engedje be a külföldi ellenőröket.

Az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtökön „elfogadhatatlannak” nevezte az erőmű körüli demilitarizált övezetre vonatkozó felhívásokat. A védelmi minisztérium szerint pedig Moszkva akár le is állíthatja az erőművet, amennyiben további támadások érik. Emellett azzal is meggyanúsították Kijevet, hogy valamifajta „provokációt”, incidenst tervez a komplexumban, melyre Guterres látogatása idején kerülne sor.