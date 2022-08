Czene Gábor;

Jakab Péter;Jobbik;párt;alapítás;

2022-08-19 15:30:00

Jakab Péter valamit nagyon titkol a pártalapításról

Bár a Jobbik volt elnöke a minap azt ígérte, hogy ezen a héten „bejelent valamit”, információnk szerint az még nem a pártalapítás lesz.

Jakab Péter előbb lemondott a pártelnöki tisztségről, majd – miután leváltották a parlamenti frakcióvezetői posztról – kilépett a pártból. Közben életre hívta A nép pártján kezdeményezést. A Jobbikban biztosra veszik, hogy pártot alapít. Gyöngyösi Márton jelenlegi pártelnök például azt is tudni vélte, hogy Jakab augusztus 20-án fogja bejelenteni új pártja létrehozását.

Lapunk úgy értesült, hogy Jakab Péter augusztus 20-ára családi napot szervez. Ennek helyszínéről annyit sikerült megtudnunk, hogy nem a fővárosban, hanem valahol a vidéken lesz. A családi nap nem meghirdetett, nyilvános rendezvény, azon csak a meghívottak vehetnek részt. Úgy tudjuk, hogy a pártalapítás bejelentése pillanatnyilag nincs napirenden, a Jakab-féle szerveződés egyelőre lazább formai keretek között marad.

Mindezt hivatalosan sem Jakab Péter, sem munkatársa, Molnár Enikő nem erősítette meg: kérdéseinkre egyikük sem válaszolt. Kevéssel Jakab kilépése előtt Molnár Enikő azt mondta lapunknak, hogy Jakab Péter nem pártot vagy mozgalmat, hanem olyan összetartó közösséget szervez, amelyhez már eddig is sok csalódott ellenzéki csatlakozott. A párttá alakulás szerinte elsősorban attól függ, hogyan alakul a Jobbik politikája. (Máskülönben a Mandiner.hu alapján lapunk is beszámolt arról, hogy a Jobbik szerződést bontott a mostanáig pártalkalmazottként dolgozó Molnár Enikővel, akivel szemben etikai eljárás is folyik.)

Két hullámban eddig csaknem húsz jobbikos alapszervezet oszlatta fel magát, és állt Jakab Péter oldalára. Jakab és a többi távozó szerint a „Jobbik mára a Fidesz csicskapártja lett”. A Jobbikban igyekeznek bagatellizálni a veszteség mértékét, de a párt szervezeti háttere mára alaposan meggyengült, minden egyes tag kilépése fájdalmas lehet.

A nép pártján Facebook-oldala nemrég azt állította, hogy közösségükhöz többek között országgyűlési képviselők is tartoznak. Mivel a közlemény többes számot használt, Jakab Péter mellett elméletileg más parlamenti politikusnak is csatlakoznia kellett a szerveződéshez. Próbáltuk megtudni, hogy – amennyiben a közlés megfelel a valóságnak – kiről, kikről van szó, de Jakab Péter és Molnár Enikő erre a kérdésünkre sem reagált.

A szakításon túl az is mélyíti a konfliktust, hogy a listán Országgyűlésbe jutott Jakab Péter – a Jobbikból érkező többszöri felszólítás ellenére – nem volt hajlandó visszaadni parlamenti mandátumát. A párt választmánya szerint a Jobbikban ma már csak annyit látnak abból a Jakab Péterből, akire korábban felnéztek, hogy „más hoz helyetted döntéseket, megpróbálsz különféle fortélyokkal erőforrásokat elvinni a közösségünktől és ugyanolyan esküszegő készülsz lenni, mint azok, akiket éveken át joggal kritizáltál te is emiatt”.