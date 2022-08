P. L.;

kötelező biztosítás;áremelkedés;orosz-ukrán háború;extraprofit;

2022-08-19 22:43:00

Akár húsz százalékkal is nőhet a kötelező biztosítás éves átlagdíja

Több tényezőre vezethető vissza a jelentős áremelkedés.

Az év végéig 15-20 százalékkal, 50 ezer forint fölé ugorhat a kötelező biztosítás éves átlagdíja Németh Péter, a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. értékesítési igazgatója szerint. Ez a fejlemény fordulatnak számít, ugyanis korábban a koronavírus-járványhelyzet hatására hónapokon át csökkentek a tarifák, mivel eleve kevesebben használták az autójukat - számolt be az RTL Híradó.

A csatorna a vezess.hu-ra hivatkozva azt közölte, az idei első félévben már 10,2 százalékkal több baleset történt tavalyhoz képest. Ezzel párhuzamosan a biztosítók költsége is növekszik, ugyanis egyetlen év alatt 16,5 százalékkal drágultak az alkatrészek és a javítás díja is 16,4 százalékkal növekedett a KSH adatai szerint. Pataki Dániel, a Gablini Autószalonok márkaigazgatója emlékeztetett, hogy az orosz-ukrán háború nyomán kibontakozott nyersanyaghiány sok terméket érintett, amelyek az alkatrészek előállításához is szükségesek.

A biztosítókra kivetett extraprofit-különadók ugyancsak hozzájárultak a kötelező biztosítás jelentős drágulásához. Várhatóan azoknak kell majd a legtöbbet fizetnie, akik az elmúlt egy évben valamilyen kárt okoztak.