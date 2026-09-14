Fontos segítség az Astrásoknak

Erkölcsi kötelessége a kormánynak, hogy ami a törvény alapján visszajár az állampolgároknak, azt meg is kapják. Még akkor is, ha egy csődbe ment külföldi biztosító helyett kell helytállni. A károsult biztosítottak az adóhivataltól kérhetik vissza a nekik visszajáró baleseti adót - írja a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.