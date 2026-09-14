Így elviekben nem érkezhetett volna a veterán járművel Kötcsére a volt belügyminiszter.
Több tényezőre vezethető vissza a jelentős áremelkedés.
Öt-tíz százalékos engedményt kaphatnak a gépjármű felelősségbiztosítás díjából azok, akik nyilatkoznak arról, hogy 2-4-nél több ember nem vezeti az autót.
Átlagosan 18-26 százalékkal emelkednek a kötelező gépjármű-felelősség biztosítási díjak. Az év végi váltóknak már csak 4 napjuk maradt a döntésre.
Lényegesen kisebb az év végén forduló kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) szerződéssel rendelkezők átlagos évi díja, mint azoké a személygépkocsi tulajdonosoké, akik év közben újíthatják meg biztosításukat.
Tegnap reggelre 13 biztosító tette közzé január 1-jére ajánlott kötelező biztosítási díjait, ami a 3,1 milliós személygépkocsi-állományból mintegy egymillió tulajdonosát érinti, azokat, akiknek ezen a napon van a biztosítási évfordulójuk. Átlagosan 15 százalékos díjemelkedéssel lehet számolni - mondta a Népszava érdeklődésére Németh Péter.
Alig spórolnak azokkal a robogókkal, amelyek után nem fizetik a kötelező biztosítást. Mivel a félmillió robogó csak 15-20 százaléka után fizetnek rendszeresen, kár esetén mélyen zsebbe kell nyúlni.
Sérül a kárt szenvedett vétlen autós érdeke a vitatható kárrendezési eljárás miatt. A folyamat ellentmondásos szereplője a gépjármű-kárszakértő. A terület újraszabályozásra szorul, hiányzik a szakértői kamara.
Annak a mintegy 120 ezer személyautó-tulajdonosnak, aki év végi évfordulóval kötötte újra kötelező gépjármű-felelősségbiztosítását, március elsejéig kell rendeznie az esedékes, baleseti adóval növelt díjrészletét - hívja fel a figyelmet az origo.hu.
A szökőnap a kötelező biztosítás díjfizetési határidejére is hatással van: azoknak az autósoknak, akiknek továbbra is év végi évfordulós a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításuk (kgfb), idén a szokásos március 1-jei határidő helyett már február 29 éjfélig rendezniük kell esedékes díjrészletüket. A határidő az összegnek a biztosítóhoz való beérkezésére vonatkozik, a késedelmes ügyfelek szerződéseit a biztosítóknak kötelező törölniük.
Várhatóan mintegy 300 millió forintnyi adót kaphatnak majd vissza az Astra ügyfelek, az általuk befizetett, de - a biztosító idő előtti elhagyása okán - igénybe már nem vett kötelező biztosítási fedezetek után.
Erkölcsi kötelessége a kormánynak, hogy ami a törvény alapján visszajár az állampolgároknak, azt meg is kapják. Még akkor is, ha egy csődbe ment külföldi biztosító helyett kell helytállni. A károsult biztosítottak az adóhivataltól kérhetik vissza a nekik visszajáró baleseti adót - írja a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.
A netrisk.hu online biztosításközvetítő adatai szerint megugrott a kötelező biztosítás átlagdíja az első negyedévben.
Miután a 2010-től vásárolt gépjárművek kötelező biztosítása a vásárlás napján fordul, az év végén az idén már csak az autósok 53 százalékának jár le a kötelező biztosítása, így lassan megszűnik a biztosítók év végi kgfb-kampánya - mondta Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) elnöke.
Közel 20 ezer forint volt a kötelező biztosítás átlagos díja tavaly azoknál, akiknek január elsején volt az évfordulójuk. Miután a biztosítók már év közben is módosíthatják a díjaikat, mostanra az átlagdíj 22 891 forintra emelkedett. Eddig 15 biztosító 44 tarifa változtatást jelentett be.