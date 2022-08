nepszava.hu;

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;viharkárok;

2022-08-20 10:23:00

Rengeteg munkát adott éjszaka a tűzoltóknak a vihar

Dőltek a fák, de a villámcsapások is okoztak tüzeket.

Leginkább a középső országrészben kellett a vihar miatt beavatkozniuk a tűzoltóknak a péntek esti órákban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szombaton az MTI-vel.

Azt írták, több helyen villámcsapás miatt keletkezett tűz oltásán dolgoztak. Villám csapott egy tizenöt méter magas fába a Tolna megyei Nagyszokolyon, a Táncsics Mihály utcában, ahol a lehulló lombkorona begyújtotta a fa alatti aljnövényzetet is. Szintén villám csapott egy kétszintes családi ház tetejébe Várpalotán, a Muskátli utcában, illetve a villámcsapás miatt gyulladt ki egy kétszintes, kétszáz négyzetméteres lakóház tetőszerkezete Budakalászon, a Jókai Mór utcában is. Bács-Kiskun megyében, Kelebia és Tompa között, illetve Öregcsertő és Csoma között is több helyen fa dőlt az útra, akadályozva a forgalmat.

A Fejér megyei Adonyban, a 6-os főútra kidőlt fa akadályozta a forgalmat. Székesfehérvár és Dinnyés között a vasúti sínre dőlt fa. Pest megyében Szigetcsép és Tököl között, a kanyarban szakadt egy nagyobb fa több ága az úttestre.

A katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy figyeljék a meteorológiai szolgálat riasztásait, lehetőség szerint ne parkoljanak a viharos szélben fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjenek.

Nem csak a tűzoltóknak, de Leslie Mandokinak is nehéz estéje volt a vihar miatt. Mint lapunk is beszámolt róla, a zenész nem értette, miért kell a vihar közeledése miatt abbahagynia szombat esti koncertjét. Végül a szervezők érve - miszerint lekapcsolják a színpad áramellátását - hatásosnak bizonyult.