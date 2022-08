„Nincs kegyelem az ukrán lakosságnak!” - írta ki a bécsi orosz nagykövet Twitter-oldalára, majd törölte a bejegyzést

nepszava.hu;

Ukrajna;orosz nagykövet;Bécs;háború;

2022-08-20 12:03:00

Meglehetősen kellemetlen szituációba lavírozta magát Oroszország bécsi nagykövete.

Mihail Uljanov egy rövid Twitter-bejegyzést tett közzé szombaton, nem sokkal hajnali fél egy után, melyben a következőt írta:

A posztot azóta törölte (vagy töröltették vele), de képernyőképként több helyen is fellelhető.

Az esetről beszámoló Ukraine Today szerint a diplomata Volodimir Zelenszkij elnök azon posztjára reagált, melyben megköszönte, hogy újabb katonai segélycsomag érkezett Ukrajnába az Egyesült Államoktól. Nem sokkal később úgymond „bocsánatot kért” a kijelentésért. „Elfelejtettem, hogy kivel van dolgom. Természetesen az USA-ra gondoltam, a fegyverszállításokra, és az ukrán elnökre, aki épp tegnap jelentette be, hogy elutasít minden tárgyalást. Valóban, nincs kegyelem az ukrán lakosságnak, mégpedig felőlük. Ezt mondtam én is” - fogalmazott Mihail Uljanov.

I must apologise. I forgot whom I am dealing with. Of course, I meant the US with its weapons supplies and the President of Ukraine who stated just yesterday that he rejects any peace talks. Indeed, no mercy from their side to the Ukrainian population. That is what I said. https://t.co/EAzeR5CiQT