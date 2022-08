nepszava.hu;

Vitézy Dávid;MÁV;vihar;vasúti közlekedés;

2022-08-20 13:16:00

Vitézy Dávid elnézést kért, és már komplett terve is van arra, hogyan tájékoztassák az utasokat, ha leáll a vasúti közlekedés

Az államtitkár emellett gatyába rázná az állami vasúttársaság zavarkezelési folyamatait.

„Tegnap este a viharos szél a vágányokra döntött egy fát, ami leszakította a felsővezetéket a Velencei-tónál. Nem szerencsés, hogy ilyen előfordul, de nem is kerülhető el teljesen. Ha az ország egyik legforgalmasabb vasúti fővonalát órákra le kell zárni, az sosem lesz fájdalommentes, mindig lesz bizonytalanság, várakozás, bosszankodás. De egy ekkora rendszerben azonnal képesnek kell lennünk arra, hogy megszervezzük az utasok tájékoztatását, az autóbuszos pótlást és legalább a vonatok közlekedését azokon a szakaszokon, ahol nincs zavar” - írta Facebook-oldalán a közlekedési államtitkár szombat délelőtt.

Vitézy Dávid hozzátette, ezek közül sajnos tegnap egyik sem sikerült, mely miatt mindenkitől elnézést kért. Jelezte, már korábban megkezdték az ezzel kapcsolatos munkát.

- jelentette ki a politikus.

Megjegyezte, az elmúlt évtized beruházásai, fejlesztései és az új motorvonatok hatására a budapesti elővárosban, a Balaton felé és több fővonalon is végre növekedésnek indult az utasszám, és bár bőven van még teendő, de van igény a színvonalas vasúti közlekedésre. Éppen ezért már egy komplett terve van arra, hogyan kellene csinálni az utastájékoztatást, amennyiben leáll a vasúti közlekedés - ebben többek közt benne van, hogy push-üzenet, email vagy sms-tájékoztatás menjen ki azoknak, akik arra a vonalra váltottak jegyet. Emellett szükségesnek tartja a buszpótlás azonnali megszervezését a környező nagyvárosok buszflottáit bevonva. „Sajnos ez nem egy-két nap, de még csak nem is egy-két hónap munkája lesz - de a problémát látjuk és elkezdtük a munkát a MÁV, a Volánbusz és a létrejövő országos közlekedésszervező kollégáival közösen. Változtatni kell és változtatni is fogunk az eddigi gyakorlaton” - zárta bejegyzését Vitézy Dávid.