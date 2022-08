Gál Mária;

Szlovákia;kormányválság;igor matovic;

2022-08-21 17:26:00

Nem körvonalazódik a megoldás Pozsonyban

Nem született megegyezés a koalíciós válságról a szlovák kormánypártok szombati egyeztetésén, márpedig a négypárti koalíció megmentésére már csak 10 nap áll rendelkezésre.

Jelenlegi állás szerint a liberális SaS párt augusztus 31-én kilép a koalícióból, ami a kormány bukását eredményezné. A Richard Sulik gazdasági miniszter vezette alakulat bennmaradása fejében Igor Matovic pénzügyminiszter, bukott miniszterelnök távozását kéri a kormánytól. Matovic miniszterelnökként abba bukott bele, hogy a parlamentet és koalíciós partnereit is megkerülve az Orbán-kormány segítségével szerzett be orosz covid elleni oltóanyagot, Szputnyikot. Ám mindmáig ő a nagyobbik kormánypárt, az OLaNo elnöke, nincs szándékában lemondani. A liberálisok most azért követelik Matovic menesztését, mert az OLaNo vezetője populista „inflációellenes” törvénycsomagját úgy vitte át a parlamenten, hogy az elnöki vétót a törvényhozás nyíltan fasiszta, szélsőjobbos támogató szavazatokkal törték meg.