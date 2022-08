Gál Mária;

Mahmúd Abbász;Olaf Scholz;Orbán Viktor;gyűlöletbeszéd;

2022-08-21 17:21:00

Berlin nem tűri a gyűlöletbeszédet

Előzetes vizsgálatot indított a német rendőrség, Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke ellen, amiért múlt kedden egy berlini sajtótájékoztatón relativizálta a holokausztot.

A rendőrség közlése szerint Abbász ellen gyűlöletkeltés miatt büntetőfeljelentést tettek, így felbujtás gyanújával nyomoznak. Németországban ugyanis a holokauszt tagadása, relativizálása vagy bagatellizálása bűncselekménynek számít, a palesztin elnök pedig német területen nyilvános beszédben sértette meg ezt a törvényt.

Mahmúd Abbász hivatalos látogatás keretében tárgyalt Olaf Scholz német kancellárral majd tartottak közös sajtótájékoztatót. A palesztin vezető ennek keretében azzal vádolta meg Izraelt, hogy „ötven holokausztot” követett el a palesztinok ellen, arra az újságírói kérdésre válaszolva relativizálta a holokausztot, amely azt firtatta, hogy bocsánatot kér-e Izraeltől és Németországtól az 1972-es müncheni olimpián részt vevő izraeli sportolók ellen palesztin terroristák által elkövetett támadás 50. évfordulóján. Abbász nem volt hajlandó bocsánatot kérni, ehelyett Izrael „palesztin ellenes bűneit” kezdte sorolni és palesztin holokausztról beszélt, rendkívül kínos helyzetbe hozva a német kancellárt, akinek szóvivője azonnal befejezettnek nyilvánította a sajtótájékoztatót. Scholzot is bírálatok sora érte, amiért a helyszínen nem reagált az elhangzottakra, csak későbbi nyilatkozatban határolódott el és ítélte el azt kemény szavakkal. Szóvivője ezt az időhiánnyal magyarázta, ugyanis az olimpiával kapcsolatos kérdés előre jelzetten az utolsó újságírói kérdés volt a rendelkezésre álló időben.

A német sajtó egyhangúlag kritizálta a kancellárt a helyszíni hallgatásáért, mint ahogy politikai ellenfelei is, miközben német és európai uniós politikusok és diplomaták sora határolódott el Abbász kijelentéseitől.

A palesztin elnök beszédének esete sok tekintetben hasonlít Orbán Viktor tusnádfürdői hírhedt előadásának utóéletéhez. Abbász is megúszhatja, akárcsak Orbán, sőt minden bizonnyal esetében is elmarad a jogi felelősségrevonás vagy akár a teljeskörű nyomozás lefolytatása a diplomáciai mentesség miatt. Egyelőre mindkét vezető politikus esetében egyesek megkérdőjelezik azt. Orbán esetében azért, mert magánlátogatáson mondta (de miniszterelnökök – államfők esetében ez mellékes, Orbánt is a román biztonsági szolgálat védelmezte romániai kirándulása során). Abbász helyzete ennél bonyolultabb, de a német külügy szerint a palesztin elnök mentességet élvez a vádemelés alól, mivel hivatalos látogatáson volt Berlinben. Csakhogy Németország nem ismeri el a palesztin területeket szuverén államként, bár diplomáciai kapcsolatot létesített a Palesztin Hatósággal.

Abbász a nemzetközi felháborodásra még múlt szerdán közleményben tisztázta, hogy ,,a holokauszt a modern történelem legszörnyűbb bűncselekménye”, nem tagadja azt, ,, csak azokra a mészárlásokra mutattam rá, amelyeket Izrael követ el a palesztin nép ellen”. (Ami viszont egyértelmű relativizálása a történelem legborzasztóbb bűntettének, a holokausztnak.) Palesztinhatóság nem indított vizsgálatot az elnök beszéde miatt.