Gál Mária;

háború;

2022-08-21 19:24:00

Rendkívül erős orosz támadástól tart az ukrán elnök

Putyin fő ideológusának lányát autóba rejtett pokolgép ölte meg.

Merényletben vesztette életét szombaton este Darja Dugina, Vlagyimir Putyin egyik fő ideológusának a lánya. Alekszandr Dugint „Putyin Raszputyinjának”, „agyának” is nevezik. A 30 éves nővel autójába rejtett pokolgép végzett Moszkva közelében, amikor egy olyan rendezvényről ment hazafelé, amelyen a szélsőjobb identitárius nézeteiről elhíresült apja is előadást tartott. Feltételezések szerint az elsődleges célpont apja volt, a lány ugyanis apja autóját vezette, aki az utolsó percben döntött úgy, hogy nem vele utazik haza. Darja maga is közszereplő volt, a United World International portál vezetője, apja nézeteinek és a Kreml Ukrajna elleni háborújának híve, aki ellen az amerikai és brit hatóságok szankciókat foganatosítottak online "dezinformáció" miatt. Apját már 2015-ben szankciós listára tette Washington a Krím annektálásában játszott szerepe miatt.

Az orosz nyomozóhatóság büntetőeljárást indított a merénylet ügyében. Moszkva egyelőre hivatalosan nem kommentálta a történteket, de az önhatalmúlag kikiáltott Donyecki Népköztársaság vezetője, Denisz Pusilin vasárnap reggel már azzal állt elő Telegram csatornáján, hogy „az ukrán rezsim terroristái likvidálni akarták Alekszandr Dugint, de a lányát robbantották fel”. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő közölte: ha a nyomok Ukrajnába vezetnek, akkor a merénylet az ukrán állam által támogatott terrorizmusnak minősül.

A nyomozóhatóság egyelőre annyit jelentett be, hogy előre megtervezett, megrendelésre végrehajtott merénylet történt.

Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vezető tanácsadója cáfolta, hogy Kijevnek bármi köze lenne a Moszkva melletti pokolgépes merénylethez. „Hangsúlyozom, hogy Ukrajnának ehhez semmi köze, mert mi nem vagyunk olyan bűnöző állam, mint az Orosz Föderáció, és nem vagyunk terrorista állam" – mondta televíziós beszédében Podolják. Az ukrán tanácsadó úgy vélekedett, hogy Oroszország "belső szétesésnek indult", egyre több szereplőssé válik a politikai csoportok hatalmi harca. Ennek az ideológiai átcsoportosításnak a részeként növekszik az orosz társadalomra nehezedő "információs nyomás", a hatalomért folyó harc szereplői az ukrajnai háborút kiskapuként használják fel, miközben a nacionalista csoportok egyre inkább radikalizálódnak – érvelt Podolják.

Némiképp a növekvő belső orosz feszültségeket látszik igazolni az is, hogy a donyecki „népköztársaság” volt „védelmi minisztere”, az orosz állampolgárságú Igor Girkin, aki a kelet-ukrajnai háború 2014-es kezdete előtt FSZB-ezredesként szolgált, egyre hevesebben támadja az orosz hadvezetést. Girkin pénteken egyenesen dicsérte Zelenszkij elnököt, miközben újra az orosz hadvezetést bírálta. A volt FSZB tiszt hónapok óta követeli nyíltan a totális orosz mozgósítást és egész Ukrajna lerohanását. Mindeddig büntetlenül megtehette, de ezen a hétvégén már állítólag az oroszok akadályozták meg, hogy az ukrán frontra menjen.

Zelenszkij elnök szombat esti televíziós beszédében éberségre és óvatosságra intette az ukránokat. Úgy vélekedett, hogy az elkövetkező napokban Oroszország megkísérelhet valami „különösen kegyetlen cselekedeteket elkövetni”. Több jelentős esemény várható ugyanis e héten Ukrajnában, kedden a nemzeti zászló napját, szerdán az ország függetlenségét ünneplik, és sor kerül a Krími Platform elnevezésű kijevi kezdeményezés második csúcstalálkozójára is.

Szombaton este Ukrajnában is történt tragédia – otthonában holtan találták az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) egyik területi vezetőjét, Olekszandr Nakonyecsnijt. A rendőrség nyomozást indított, egyelőre nem tudni gyilkosságról vagy öngyilkosságról van szó. Zelenszkij júliusban menesztette az SZBU országos parancsnokát, Ivan Bakanovot, mivel több orosz kollaboránst lepleztek le a szervezetben, és jelezte, hogy felülvizsgálják az SZBU tisztviselői gárdáját.