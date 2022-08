Retkes Attila írása a Népszavának;

2022-08-21 19:44:00

Fusion Circus: kinyílik az égbolt

László Attila gitárművész-zeneszerző új albuma, a Good Luck a hetvenes-nyolcvanas évek fúziós zenéjének legszebb hagyományait idézi.

A jövőre hetvenedik születésnapját ünneplő László Attila négy és fél évtizede aktív, sikeres, zeneileg és emberileg is kimagasló kvalitású szereplője a hazai koncertéletnek. A Liszt-díjas művész, évtizedek óta kedvelt zeneakadémiai tanár formációi a jazz és a jazz-rock világában mozognak, miközben Charlie slágereinek komponistájaként a legszélesebb közönséghez is eljutott dalaival. Új formációja, a Fusion Circus érdekessége, hogy az erőteljes ritmus-szekcióhoz – Nagy János (billentyűs hangszerek), Lattmann Béla (basszusgitár), Zombori Attila (dob) – három fúvós társul. A trombitás Pecze Balázs, a szaxofonos Soso Lakatos Sándor és a harsonás Csapó Krisztián olyan háromszólamú kórust alkot, amely nemcsak színezi, hanem kiteljesíti, új dimenzióba emeli a hangzásképet. Nyilvánvaló, hogy ez a „sound design” a hetvenes-nyolcvanas évek fúziós zenéjében, a jazz és a rock szintézisében gyökerezik, amelynek olyan képviselőire emlékezhetünk szívesen, mint a Joe Zawinul és Wayne Shorter nevével fémjelzett Weather Report vagy a Brecker-fivérek zenekarai. Ez az a stílus, amiről az amerikai világsztár producer, Randy Jackson így nyilatkozott: „A fúziós jazz számomra a legnehezebb. Ki akartam próbálni, mert úgy gondoltam, hogy ha ezt tudom, mindent tudok.”

A Fusion Circus vadonatúj lemezének nyitó kompozíciója, a My Village rögtön a nyolcvanas évekbe repít vissza: ez volt a László Attila és Tony Lakatos által alapított, akkoriban nagyon sikeres jazz-rock zenekar, a Things koncertjeinek nyitószáma, ami új hangszerelésben, sokkal modernebb hangzásképpel szólal meg. A GT eredetileg a Babos Gyula, László Attila és Tátrai Tibor alkotta gitártriónak készült, s most szeptettként nyer új arculatot. A sodró lendületű címadó kompozíciót (Good Luck) egy könnyedebb swinges tétel (Tale from the Waltz), majd újra két erőteljes fúziós muzsika (Downhill, It’s Already That) követi. Jó arányérzékkel szólal meg egy szép ballada (The Only One), majd érkezik az album bombameglepetése, a Hujber Szabolcs szövegére írt egyetlen magyar nyelvű szám, a Kinyílik az égbolt. Ez a szerzemény Hajós András műsorában, a Dalfutárban vált szélesebb körben ismertté, de ez nem az a verzió, hanem az eredeti, a szerző és Dárdai Blanka előadásában. A Brenka művésznéven bemutatkozó fiatal énekesnő ragyogóan tehetségesnek tűnik: interpretációjából még teljesen hiányzik a showbizniszre mindenkor jellemző üres rutin. Legalább ilyen friss László Attila éneklése – Dés László mellett ő már a második nagyszerű hazai jazzmuzsikus, aki saját dalát ebben a formában is sikerre viszi. Egy fergeteges gitárszóló sem marad el, de a fúvós-kórus, a ritmus-szekció is csúcsformában játszik.

E tetőpont után akár levezetés következhetne, de a Waterloo című grandiózus (11 perces) kompozíció korántsem az, sokkal inkább az olasz operákból ismert gran finale. A 2019-ben Cegléden készült, s most a lemezre kerülő felvétel vendégszólistája a nemzetközi hírű dobos, Borlai Gergő. Meg kell említeni Kunovics Kati vokalista magas színvonalú, igen kiegyensúlyozott teljesítményét is. Összességében a Fusion Circus nemzetközi összehasonlításban is kiváló, a fúziós jazz maradandó értékeit hirdető, a zenész-generációk szerencsés találkozását megvalósító produkciót tett le az asztalra.

Infó:

László Attila Fusion Circus: Good Luck. Beagle Beat Records, 2022

Lemezbemutató koncert: augusztus 28., Magyar Zene Háza