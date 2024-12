„Ne dobolj – zenélj!” – Rosenberg Tamás a jazzről, Németországról és a nagyon kemény világról

„Tomi, a »Rongy« már akkor is szuper muzsikus volt, még csak egy kölyök, de olyan technikával, hogy a bulikon lehidaltak a dobszólóitól. (…) aztán komoly karriert csinált Nyugat-Németországban. Udo Jürgens dobosa lett, ami nem semmi (…) Ahhoz bizony nagyon jó dobosnak kellett lenni, mert az NSZK-ban és Nyugat-Berlinben annyi amerikai zenész élt, hogy a könyökük is összeért” – emlékezik második memoárkötetében Presser Gábor egykori zenésztársára. Rosenberg Tamás valóban nagy tehetségként rekedt az országon kívül a hetvenes évek elején, de pályája Németországban is tovább ívelt felfelé. Ma Münchenben és Bécsben él. A magyar zenei életbe már nem tért vissza, de gyakran hazalátogat rokonaihoz, barátaihoz, pályatársaihoz. Vérbeli zenész, aki azonban mindig kellő józansággal mérte fel reális lehetőségeit a zenészlét útvesztőiben. A külföldön maradás jelentett talán csak kivételt.