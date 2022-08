P. Zs.;

magyar állam;Vodafone;állami tulajdonba vétel;Nagy Márton;

2022-08-22 09:12:00

Az Orbán-kormány és a NER bevásárolja magát a Vodafone-ba, az ár 715 milliárd forint lehet

A jelentős költségvetési hiánnyal küzdő, sőt, egyes vélemények szerint államcsőd felé tartó Orbán-kormány megvásárolná a Vodafone Magyarosság 49 százalékát. A többségi tulajdonos a NER-é lenne. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter úgy értékeli, hogy a tranzakció közérdekből nemzetstratégiai jelentőségűvé minősíthető.

A NER tulajdonban lévő – névleg Jászai Gellért irányítása alatt álló – a tőzsdén is jegyzett az állami megrendelésekkel kitömött 4IG Nyrt. megvásárolná a Vodafone Magyarország Zrt. 51 százalékát – jelentette be a Budapesti Értéktőzsde honlapján a tőzsdei cég.

Már ez is óriási meglepetés, ám még nagyobb, hogy a távközlési cég 49 százalékára a kormány pályázik az adófizetők pénzéből, miközben a magyar költségvetés rég nem látott pocsék helyzetben van. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter közleménye szerint a magyar állam közreműködik a Vodafone Magyarország hazai megvásárlásában.

A közlemény szerint a 2010 utáni kormányoknak mindig is kitüntetett célja volt, hogy a nemzetstratégiai jelentőségű ágazatokban a magyar tulajdon arányát erőteljesen növeljék és lehetőség szerint többségi szintre emeljék. Ez a cél a bank-, az energia- és a média szektorban már teljesült, most lehetőség mutatkozik arra, hogy a távközlési piacon is komoly szereplővé lépjen elő egy magyar, állami tulajdoni részesedést is maga mögött tudó vállalat. Ennek érdekében Nagy Márton felkérte a Corvinus Zrt.-t utasította, hogy vásárolja meg a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. kisebbségi, azaz 49 százalékos részvénycsomagját. Ennek első lépéseként sor került egy előzetes, nem kötelező erejű megállapodás megkötésére a Corvinus Zrt., a Vodafone Europe BV, valamint a 4iG Nyrt. között.

A Portfolio szerint

A 4iG Nyrt.-nek egyébként már 76,78, a magyar államnak pedig 23,22 százalékos tulajdonrésze van abban az Antenna Hungária Zrt.-ben, amely az egykori Telenor Magyarország Zrt, 2022. március 1-től Yettel Magyarország Zrt. 25 százalékos tulajdonosa. Az Orbán-kormánynak deklarált célja felépíteni egy távközlési szuperholdingot, amelynek első lépéseként még Mager Andrea nemzeti vagyonért felelős exminiszter az Antenna Hungária tulajdonosi jogainak a gyakorlójaként írt alá együttműködési megállapodást a 4iG-vel.

Eközben a magyar költségvetés nagyon rozoga állapotban van, az első hét hónapban 2600 milliárd forintra rúgott az államháztartás hiánya, ami az egész évre tervezett összeg 84 százaléka. Az energiaválság miatt az államnak több mint ezer milliárdos extrakiadása lesz.

Az Orbán kormány az elmúlt években hatalmas államosításokban gondolkodott: a Covid-19-járvány előtt Liszt Ferenc Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt-t akarta hasonló NER-es és állami konstrukcióban megvenni, ám ez nem jött össze.

A 4IG szempontjai érhetőek, tőzsdei cégként addig akar terjeszkedni, amíg ezt kormányzati hátszéllel megteheti. Közleményük szerint cég távközlési és IT portfóliója a Vodafone-nal kiegészülve jelentős lépés jelent egy nemzeti, piacvezető infokommunikációs vállalatcsoport létrehozásában. A tervezett tranzakció a keresztértékesítési lehetőségek, a teljes vezetékes- és mobilszolgáltatói konvergenciák, valamint a méretarányok révén jelentős növekedési potenciált és kiaknázható szinergiákat biztosít a 4iG számára – írják, arról azonban hallgatnak, hogy az ehhez szükséges forrásokat miből teremtenék elő.