2022-08-22 18:19:00

Nézők nélkül, rakétacsapások veszélye mellett indul újra az ukrán bajnokság

Légiriadó esetén megszakítják a meccset és levonulnak a pincébe.

Miközben az ukrán katonák keleten és délen harcolnak az orosz erők ellen, addig a Sahtar Donyeck csapata kedden a Metalist 1925 ellen lép pályára az ukrán Premier League nyitómérkőzésén, a kijevi olimpiai stadionban - írja a Reuters.

A magyar idő szerint délben kezdődő meccsen a rakétacsapások veszélyei miatt nem lesznek nézők csakúgy, mint a bajnokság egyik összecsapásán sem. Ez a küzdelem egyedülálló lesz: háború, katonai agresszió és bombázások közepette fog zajlani - mondta Andrij Pavelko, az Ukrán Labdarúgó Szövetség elnöke a hírügynökségnek adott interjújában. A 16 csapatos elsőosztályban két klubot - a Desna Csernyihivet és az FC Mariupolt - mások pótolnak, mivel stadionjaik megsemmisültek a harcokban.

A sportvezető elmondta, Volodimir Zelenszkij és az ukrán hadsereg is támogatását fejezte ki a bajnokság újraindítása iránt, mely terveik szerint javíthat majd az ukrán lakosság hangulatán. Ennek jegyében Pavelko márciusban és áprilisban bejárta Ukrajnát: arról győzködte a klubelnököket, ne hagyják veszni csapatukat és készítsék fel őket az új szezonra. A Sahtar Donyeck gárdájának nem idegen a költözködés. Az idei Bajnokok Ligája-szezonban a főtáblán induló csapatnak 2014-ben már el kellett hagyni városát amikor az oroszbarát szakadárok elfoglalták Donyecket. A kényszerű váltás nem vetett gátat a Sahtar sikereinek: az azóta eltelt nyolc szezonban öt bajnoki címet sikerült bezsebelniük. Még február 24-én is vezették a tabellát, amikor a meginduló brutális orosz invázió miatt félbeszakadt a szezon. Noha korábban a klub nagyban épített a Brazíliából érkező tehetségekre, mostanra azonban a külföldi játékosok a háború miatt elhagyták az országot, így Igor Jovicevic most fiatal, saját nevelésű játékosokkal próbálja újjáépíteni a csapatot.

Az új kiírás számos logisztikai kihívást állít a klubok elé - többek közt a rakétatámadások jelentette veszélyt.

Kezdetben csak Kijevben, a környező régióban és két nyugati tartományban, a határ közelében játszanak majd mérkőzéseket, bár ez még később változhat - mondta Pavelko. Hozzátette, a haderő illetékesei minden mérkőzésen jelen lesznek, s ha egy óránál tovább tart a légvédelmi riadó, akkor egyeztetnek a játékvezetővel, hogy várjanak-e tovább, vagy elhalasszák a folytatást. A szövetség első embere megjegyezte, a háború nemcsak létesítményeket pusztított el, hanem több ezer fiatal, tehetséges futballista jövőjét is tönkretette. „Ez nem csak a stadionok elvesztéséről szól. Ez a labdarúgók egy egész generációjáról szól, akik nem tudnak majd fejlődni” - fogalmazott.