Rostoványi András;

Pakisztán;

2022-08-22 21:13:00

A pakisztáni mélyállam akarja elnémítani a terrorizmussal gyanúsított volt kormányfőt

Imran Hán volt miniszterelnök támogatóinak százai gyűltek össze hétfőn az Iszlámábád “Rózsadombjának” számító negyedében, Bani Gálában, miután híre ment annak, hogy szombati szónoklata miatt terrorizmussal gyanúsítják a bukott kormányfőt. A főként egyszerű öltözéket viselő szimpatizánsok a testükkel állták el az utat a populista politikus fényűző villájához, hogy meggátolják az esetleges őrizetbe vételét. Kabinetjének egy volt minisztere Twitteren azzal fenyegetett, hogy elfoglalják Iszlámábádot, ha előállítanák Hánt.

A várt rendőrségi akció azonban elmaradt, az iszlámábádi felsőbíróság úgy határozott, hogy a volt miniszterelnök szabadlábon maradhat csütörtöki meghallgatásáig. Ez viszont csak elodázza az elkerülhetetlennek látszó konfrontációt Hán hívei és az ellehetetlenítésére törekvő mélyállam, azaz a hatalmat háttérből gyakorló katonai elit között.

Pakisztánban az ország 1947-es függetlensége óta a hadsereg és a titkosszolgálatok vezetői mindig is példátlan befolyással bírtak a kormányzásra. Ez a felállás előzőleg a világhírű krikettjátékosból politikussá avanzsált Hánnak is kedvezett: 2018-ban a mélyállam segítette őt a miniszterelnöki székbe, például a sajtóra való nyomásgyakorláson keresztül. Tavaly októberben azonban Hán kegyvesztetté vált, mert csak jelentős késéssel hagyott jóvá egy személycserét a pakisztáni hírszerzés (ISI) élén. Miután a katonai elit megvonta támogatását, egyes politikai szövetségesei is faképnél hagyták a kormányfőt, aki végül a súlyos gazdasági válság közepette egy áprilisi bizalmi szavazáson vesztette el a hivatalát.

Hán nem törődött bele a bukásba: azóta tömegtüntetéseket tart, amelyeken a Sehbaz Saríf vezette új kormány és - tabudöngető módon - a mélyállam ellen hergeli a lakosságot. Azt hangoztatja egyebek mellett, hogy a pakisztáni hadsereg összeesküdött az Egyesült Államokkal megbuktatására, mert túlságosan önálló külpolitikát folytatott. Valószínűtlen, hogy Washingtonnak bármi szerepe lett volna az egészben, a vádaskodások mindenesetre jól csengenek az Amerikával kritikus közvélemény számára.

A mélyállam különböző eszközökkel próbálja elnémítani a kampányoló volt kormányfőt és környezetét. Kabinetfőnökét például árulás vádjával letartóztatták, miután az illegális parancsok megtagadására biztatta a katonákat és tisztségviselőket, az interjút sugárzó ARY TV-nek pedig megvonták működési engedélyét. Hán most azért került bajba, mert szombaton fellépést ígért az ügyben eljáró rendőrfőnökkel és bírával szemben, azt állítva, hogy a kabinetfőnökét megkínozták a fogságban. A hatóságok értelmezésében azonban ezzel a munkájukat végző közszolgákat fenyegetett meg.