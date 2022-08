nepszava.hu;

2022-08-22 21:38:00

Negatív lett Sanna Marin drogtesztje

Korábban láttak napvilágot azok a videók a finn miniszterelnökről, melyen jókedvűen bulizik, emiatt merültek fel olyan találgatások, miszerint valamilyen illegális tudatmódosító szert is fogyaszthatott.

Nem találtak drogot a kormányfő szervezetében - közölte hétfőn a finn kormányfő.

Sanna Marin azt követően döntött a teszt elvégzése mellett, hogy a múlt héten kiszivárgott egy videó, melyen a miniszterelnök látható, miközben fergetegesen táncol egy partin és a garatra is felöntött.

Ekkor jelentek meg olyan hírek, hogy kábítószert is fogyaszthatott, ezt azonban az augusztus 19-én elvégzett vizsgálatok egyértelműen cáfolták. A tájékoztatás szerint a politikus saját maga állta a felmerülő költségeket. Egy kormánytisztviselő még szombaton azt mondta, a teszt nagyon alapos volt: amfetamin, barbiturát, kannabisz, dextropropoxifen, kokain, metadon és egy sor más kábítószer kimutatására is alkalmas.

A találgatások azt követően láttak napvilágot, hogy egy neonáci platform és egy anonim webes fórum azt állította, hogy a bulin egy hang a háttérben azt kiabálja, megjöttek a „lisztesek”, ami szerintük a kábítószerre utalhat - az azonban nem világos, valóban ez hangzott-e el, s ha igen, akkor pontosan mit takar a szó. A miniszterelnök azt mondta, az esemény idején is képes volt arra, hogy adott esetben fontos döntéseket hozzon meg, és szükség esetén elintézze a kormányzati feladatokat. Azt mondta, semmi más nem csinált, csak táncolt, énekelt, megölelte barátait és ivott. „Remélem, hogy 2022-ben elfogadják, hogy még a döntéshozók is táncolnak, énekelnek és bulikba járnak” - tette hozzá. A közösségi média felvételein több olyan felvétel is felbukkant, melyen nők vad táncolást imitálva vállalnak szolidaritást Marinnal.

“Solidarity with Sanna”



Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky — Megha Mohan (@meghamohan) August 20, 2022

Azok, akik rossz szemmel néznek az esetre, nem azt állították, hogy ne lenne joga bulizni a miniszterelnöknek. A kifogások leginkább annak szóltak, milyen a baráti társasága, s hogy fordulhatott elő, hogy hagyja magát lefilmezni, mely később támadási felületet jelenthet számára. A kormányfő azt mondta, tisztában volt azzal, hogy videózzák, de ezen felvételeket nem a nyilvánosságnak szánták. Jobban kellett volna vigyázni, hogy ne szivárogjon ki - fogalmazott, majd hozzátette: biztos benne, hogy nem barátaitól kerültek ki a képsorok - olvasható a Guardian beszámolójában.