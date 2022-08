Varga Péter;

hisztéria;gyerek;utazás;

2022-08-23 14:44:00

Megvan a hátsóülésen hisztiző gyerekek statisztikai képlete

Hosszú forgalmi dugók, civakodó testvérek, extrém unalom – a legtöbb szülő ismeri a jeleket, amelyekre figyelnie kell, amikor egy családi nyaralás során megpróbálja megelőzni a dührohamot a hátsó ülésen. James Hind brit matematikus, a Nottingham Trent Egyetem adjunktusa - kétezer szülő kikérdezése alapján - statisztikai képletet állított fel arra, mekkora annak a valószínűsége, hogy egy gyerek hisztizni kezd a hosszú utazás alatt.

A formula: T = 70 + 0.5E + 15F - 10S.

T=70 az az idő, amennyi perc múltán egy átlagos gyerek dührohamot kap egy hosszú autóút során a hátsó ülésen. Ha minden percben szórakoztatják (entertainment =E) az csökkentheti az esélyt, ha enni kap (food=F) az 15 perccel késlelteti a hisztit, viszont ha testvér(ek) is ül(nek) vele hátul, az 10 perccel hamarabbi dühkitörést jelent.

Az LV= Britannia Rescue nevű autómentőszolgálat támogatásával lefolytatott kutatásból az is kiderül, az első “mikor érünk már oda?” kérdés 32 perc után hangzik el, és átlagosan négyszer teszi fel a gyerek az út során. A szülők szerint a gyerekek leginkább - 68 százalékban - az unalom miatt borulnak ki, de zavarja őket a hosszú út - 62 százalékban -, és az éhség - 57 százalékban - is. “Ha egy gyereked van, szórakoztatod és eteted, akkor két óráig is nyugton marad. Két gyerek szórakozás és rágcsálnivaló nélkül viszont 40 perc után már feladja. Az evés fontos, de megvannak a határai, elég kétszer egy órában adni. A szórakoztatás is kudarcot vallhat egy igazán hosszú úton. Tartsunk szünetet, hogy “újra indítsuk az órát”, és fontos, hogy ne vezessünk fáradtan” - mondta Hind a Guardiannak.

Amerikában áprilisban tartják a közlekedési minisztérium országúti közlekedésbiztonsági hivatala szervezésében az elvont figyelemmel vezetés tudatosításának hónapját. A hivatal szerint 2020-ban az összes halálos közúti baleset (38 824) 8 százaléka következett be figyelemelvonásos vezetés miatt, ami 3 142 ember halálával járt. A leggyakoribb ok a telefonon való szövegírás, de az evés, ivás, beszélgetés másokkal, a zeneberendezések állítgatása is ott van a figyelmetlen vezetés okai között. Míg ezek elhagyható tevékenységek, a gyerekekre muszáj figyelni: egy 2013-as felmérésben a szülők 36 százaléka állította, hogy legalább néhány úton hátrafigyelnek rájuk, 13 százalékuk ritkán tesz ilyet, 51 pedig soha. hiszt