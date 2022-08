nepszava.hu;

Gulyás Gergely;közérdekű adatigénylési per;Társaság a Szabadságjogokért;háttér társaság;

2022-08-23 15:21:00

Bíróság mondta ki, hogy hazudott Gulyás Gergely minisztériuma

A tárca kamu indokkal akart lepattintani egy közérdekű adatigénylést. Nem jött be.

A Miniszterelnökség nem volt hajlandó kiadni, hogy 2021. márciusi megkeresése nyomán milyen válaszok érkeztek az önkormányzatoktól az LMBTQI vonatkozású információk terjesztésének és népszerűsítésének helyi korlátozása kapcsán. A Háttér Társaság a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) közreműködésével indított pert a Miniszterelnökséggel szemben, a Fővárosi Törvényszék az adatok kiadására kötelezte a Gulyás Gergely vezette minisztériumot - olvasható a Háttér Társaság lapunkhoz is eljuttatott közleményében.

Ami az előzményeket illeti, 2021. márciusában kiszivárgott, hogy a Miniszterelnökség sürgős kérdéssel fordult az önkormányzatok felé. A koronavírus-járvány harmadik hullámának tetején ugyanis a minisztériumnak a volt az egyik legfontosabb teendője, hogy megtudja, fellépnek-e az önkormányzatok és intézményeik az „LMBTQ-propaganda”, tehát bármilyen LMBTQI témájú információ terjesztése ellen. Augusztusban a Háttér Társaság közérdekű adatigényléssel fordult a Miniszterelnökséghez, hogy az küldje el a részére mindazon dokumentumokat, melyek a kormányhivatalokon keresztül az önkormányzatoktól érkeztek meg hozzá. Rövid válaszában a minisztérium azt állította, hogy a kért dokumentumok további jövőbeli döntés megalapozását szolgálják, ezért megtagadta azok kiadását.

A Háttér Társaság pert indított a Miniszterelnökséggel szemben, kérve az igényelt adatok kiadására kötelezését. A tárca védekezése mindössze abban állt, hogy a belső használatra készült adatok akár szabadabb megfogalmazást is tartalmazhatnak, ezeknek a nyilvánosságra hozatala ezért sértheti a munkatársak külső befolyásolástól mentes munkáját. Ezt bizonyítani azonban nem próbálta egészen a per hetedik hónapjáig: csak azon a tárgyaláson kezdeményezte a kért adatok elküldését a bíróságnak, amelyen ítélet született volna.

„Nem először fordul elő, hogy a különböző állami szervek az egyértelmű jogszabályok ellenére nem adják ki az LMBTQI szempontból releváns közérdekű adatokat. Az viszont egészen felháborító, hogy jogsértő gyakorlatukat nyílt hazudozással próbálják védeni a bíróság előtt" - kommentálta a döntést Dombos Tamás, a Háttér Társaság jogi programjának munkatársa. „A Miniszterelnökség rosszhiszemű pervitele ékesen bizonyítja, hogy a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. A közadatper kiprovokálásával ráadásul a bíróság energiáit és a közpénzt is fölöslegesen pazarolták, hiszen a soron kívüli eljárásban két tárgyalást is kellett tartani, hogy kiderüljön az, ami már az elején is nyilvánvaló volt: az eltitkolni kívánt hivatalos iratok egyértelműen a nyilvánosságra tartoznak” - utóbbit pedig már a TASz ügyvédje, a perben a Háttér Társaságot képviselő Kollarics Flóra mondta. A Fővárosi Törvényszék egyelőre nem jogerős ítélete értelmében a Miniszterelnökség köteles 3 munkanapon belül kiadni a kért közérdekű adatokat. Ez eddig még nem történt meg - zárul a szervezet tájékoztatása.