Egymilliárd a semmire

Egymilliárd forint többletforrást biztosít a kormány drogprevenciós célokra a következő félévben - jelentette ki Rétvári Bence államtitkár az RTL Klub híradójában. Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, az újfajta szintetikus drogok Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, például a herbál - amit olcsón be lehet szerezni és nem szerepel a tiltólistán sem - "hódít" a fiatalok körében, s egyre több iskolában is problémát okoz.