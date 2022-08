nepszava.hu;

Németh Balázs;állami média;MTVA;

2022-08-23 18:03:00

Távozik az állami tévé leghírhedtebb arca, Németh Balázs

Azt még nem tudni, hol folytatja.

Beadta felmondását Németh Balázs műsorvezető az MTVA-nál (Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap) - írja a Média1.

A portál információi szerint az M1 híradó műsorvezetője hosszú ideje fontolgatta távozását. 2020-ban egy időre el is tűnt a képernyőről belső konfliktusok miatt, ám akkor végül visszatért a képernyőre. Távozása ezúttal végleges. Többször is keresték az érintettet, de ám több forrás is megerősítette a hírt. Azonban egy-két héten belül kiderülhet, merre folytatja majd karrierjét az M1-nél töltött hosszú évek után, aki több helyről is kapott ajánlatot. A Média1 szerint felmondásának szakmai okai vannak.

Németh Balázs azzal vált ismertté, hogy a médiatörvényi tiltás ellenére rendszeresen hírolvasói kommentárt fűzött a bejátszásokhoz „sajátos” hangnemben. Emellett magánvállalkozása nemzeti dohánybolt koncessziós joghoz és ezáltal jelentős bevételhez jutott az állami trafiktendernek köszönhetően.