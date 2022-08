Csákvári Géza;



2022-08-24 18:42:00

Sárkányok háza: Hatalomra hangolva

Kétféle ember létezik a sorozat rajongók között, aki a HBO-nak köszönheti a műfaj iránti rajongást. Az egyik, akik a Maffiózók kapcsán lettek függők illetve Tony Soprano családi konfliktusai nyomán lett függő, a másik a George R. R. Martin A trónok harca című regényfolyamából készült fantasy kapcsán. Én az előbbi halmazba tartozom – boldogok, akik mindkettőbe. Noha A trónok harca utolsó két évada még a rajongók körében is szemöldök emelkedősen sokkolóak voltak, most már tényleg mindenki várta, hogy vajon a beígért spinoff megéri, hovatovább megérdemli, hogy újra rajongásba essünk? (Az első rész rekordnézettséget hozott.)

A Sárkányok háza mindemellett előzménytörténet: csaknem kétszáz évvel Daenerys Targaryen megszületése előtt járunk, amikor Westerost a Targaryen-dinasztia vezette Jaehaerys királlyal a trónon. Tíz felnőtt sárkány állt az uralmuk alatt, ám végül adódik egy konfliktus, ami a ház elestét okozhatja: Jaehaerys elvesztette fiait, így nem volt közvetlen örököse. Hogy elkerülje a polgárháborút, úgy döntött, még életében kijelöli majdani örökösét szóba jöhető leszármazottai közül, éspedig úgy, hogy megszavaztatja Westeros urait, hogy kit akarnak a két legesélyesebb örökös, a legidősebb leszármazott Rhaenys hercegnő (Eve Best) és a legidősebb férfi leszármazott Viserys herceg (Paddy Considine) közül. Talán mondanom sem kell Rhaenys-re esik a választása, nagyon nem véletlenül, ez ki is derül az első részből. Miképpen az is, hogyan gondolkodnak az alkotók a szériáról.

Kifejezetten üdítő, hogy egyértelműen érződik, hogy megszabadultak az újabb kötelezően sikeres nyomástól és élvezik, hogy újra fel lehet építeni valami újat és izgalmasat és így van idő karakterekkel bíbelődni hosszú perceken, beállításokon keresztül. Mindemellett a sorozat nem tagadja meg az előzményeket, jelesül, hogy Westeros világa afféle középkori jellegű, azaz a férfiak az urak, és a szexuális közösülések láncolata – modernebb nevén orgiák – továbbra is kötelező kellékként jelen vannak, de most csak afféle aláfestések a fő cselekményszálak kapcsán, melyek más sokkal inkább a személyes tragédiákra és a sorsdrámákra és az abból fakadó érdek intrikákra fókuszálnak. Szóval, A sárkányok földje afféle best of, ami az erkölcstelenség szintjén manapság kihozható, megmutatható, ez pedig bőven elég a bűnös szórakozáshoz. CS.G.

