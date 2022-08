Bálint Orsolya;

pedagógusok;kedvezmények;Pécs;

2022-08-27 08:30:00

Kedvezménykártyával honorálná a tanári munkát és pótolná elmaradt béremelést a Közösség a Pedagógusokért civil kezdeményezés

Pécsről indult, mára országossá nőtte ki magát a pedagógusok munkáját honoráló Közösség a Pedagógusokért (KAP) civil kezdeményezés. Egy virtuális kedvezménykártya segítségével a köznevelési intézményekben dolgozók már több mint ezer elfogadóhelyen juthatnak hozzá kedvezményes áron a szolgáltatásokhoz, termékekhez. A projekthez csatlakozó vállalkozások is jól járnak, hiszen a közösségek vásárlóerejét kiaknázva forgalomnövekedésre számíthatnak. A különleges kezdeményezés alapítója reméli, hogy ennek mintájára születnek majd hasonló, csak más nehéz helyzetű csoportok támogatására irányuló szolidáris szerveződések.

A pedagógusok melletti szolidáris összefogás gondolata Putz Ádám fejéből pattant ki, aki a PTE Pszichológiai Intézetének egyetemi oktatójaként fokozott empátiát érez a rokonszakmák művelői és nehéz helyzetük iránt. Emellett a nagyobbik fiam idén szeptemberben kezdi az iskolát, így némi személyes érintettségem is van a témában – meséli az alapító.

Béremelésre várva

Még a nyár elején lehetett arról olvasni, hogy a nehéz gazdasági körülményekre, valamint a szomszédunkban dúló háborúra hivatkozva kétségessé vált a pedagógusoknak korábban beígért háromszor tízszázalékos béremelés is – kezdi Ádám. Ekkor döntött úgy, hogy megpróbálja helyi szinten összegyűjteni a Pécsett dolgozó pedagógusoknak járó összeget, mintegy megfinanszírozva az állam helyett az emelést, ám ez a vállalkozása hamar kudarcba fulladt. Kapott viszont egy ötletet, hogy mit szólna hozzá, ha inkább helyi vállalkozásokat felkeresve próbálna meg kedvezményeket szerezni a pedagógusok számára.

– Szerencsémre a legtöbb általam felkeresett vállalkozó abszolút nyitott volt az ötletre és szívesen támogatta az ügyet – mondja Ádám, akinek tapasztalatai szerint a pedagógusok helyzete iránt nagy fokú érzékenység mutatkozik a pécsi cégvezetők, szolgáltatók körében, legyen szó éttermekről, kisboltokról, vagy egyéni vállalkozókról. Még az is szívesen támogatta volna a pedagógusokat, aki végül anyagi vagy más, racionális okra hivatkozva nem tudott csatlakozni a kezdeményezéshez.

Áttörés az állatkerttel

Ádám nyáron bejárta egész Pécset, hogy minél több városrészben, egyre több helyen juthassanak minél változatosabb kedvezményekhez a pedagógusok. – A partnerek megkeresése során alapvetően két fontos szempontot tartok szem előtt: a hasznosságot és az elhelyezkedést. Lehetőség szerint olyan cégeket, üzleteket igyekszem felkeresni, akik szolgáltatását a pedagógusok a város több pontján is elérhetik és hasznosnak találják.”

A partnerek között így elsőként jelentek meg éttermek, papírbolt, informatikai cég, könyvesbolt és antikvárium, de a sort azóta zöldséges, fodrász és a pedagógusok kikapcsolódását támogató szolgáltatások, például masszázs, koncertlátogatási lehetőség is kiegészíti.

Az áttörést az első „nagyvad”, a Pécsi Állatkert csatlakozása hozta el a KAP számára; a pedagógusok most már 25 százalékos kedvezményt kapnak az állatkerti belépőjegy árából. Ekkortájt keltette fel a kezdeményezés a Telex pécsi tudósítójának érdeklődését, részletes cikkben be is számolt a projekt akkori állásáról. A pedagógusok melletti pécsi közösségi kiállás híre hamar bejárta az országos médiát, ami alapjaiban változtatta meg Ádám munkáját. – Attól fogva nem nekem kellett a partnereket keresnem, ők jelentkeztek nálam. Ez persze egyfelől rendkívül kényelmes volt, hiszen nem kellett hosszú köröket rónom a városban, másfelől viszont megnövekedett munkaterhet is jelentett. A KAP hirtelen kezdett túl nagy falat lenni a számomra – emlékszik vissza Ádám.

Országos hálózat

A hirtelen jött ismertségnek köszönhetően már nem csak pécsi vállalkozások jelentkeztek nála, de más városokból is érdeklődtek, hogy miként tudnának csatlakozni a pedagógusok segítéséhez. Pécs mellett így hamarosan már Budapesten, Dunaújvárosban, Hódmezővásárhelyen, Miskolcon és Székesfehérváron is megalakult egy-egy KAP koordinátori csapat, akik helyi vállalkozások bevonásával igyekeznek bővíteni a pedagógusok számára elérhető kedvezmények körét. – Célunk, hogy minden nagyobb magyar városban, Budapesten pedig minden kerületben legyen legalább egy koordinátorunk, aki vállalja az új partnerek toborzásával járó feladatokat – mondja az alapító.

A projekt mégis akkor vált igazán országos méretűvé, amikor a KAP csatlakozott egy magyar fejlesztésű kedvezménykártya-kibocsátó platformhoz, a Benefit Barcode-hoz. – Ezzel a lépéssel két legyet ütöttünk egy csapásra: egyfelől sikerült megoldanunk azt a már kezdetek óta visszatérő problémát, hogy miként tudják magukat igazolni a kedvezményre jogosultak. A hagyományos, papír alapú pedagógus igazolványokhoz képest a Bercode-dal mindenki kényelmesen, egy mobilalkalmazásban tárolt, virtuális kedvezménykártya felmutatásával kérheti az elfogadóhelyeken a kedvezményeket. Ráadásul a pedagógusoknak nem kell azon aggódniuk, hogy félévente megújítsák kártyáikat, hiszen azok 2025. szeptember 1-ig érvényesek maradnak. Másfelől így a pedagógusok nem csupán a KAP koordinátorok által felrögzített partnereknél, hanem a Bercode rendszerében már szereplő, országosan több, mint 1000 elfogadóhelyen is élhetnek a kedvezmények adta előnyökkel.”

Töbszörös támogatás

A pedagógusok, valamint az ő munkájukat közvetlenül segítő dolgozók (pl. dadusok, portások, gondnokok) számára ingyenes kedvezménykártyákat a köznevelési intézmények vezetősége hivatalos e-mail címről küldött levélben tudja megigényelni a [email protected] címen. Fontos, hogy a GDPR szabályai miatt a levél semmilyen személyes adatot nem tartalmazhat, kizárólag az igényelni kívánt virtuális kártyák darabszámát. Patrónus KAP kártyák megvásárlásával pedig bárkinek lehetősége van támogatni a Közösség a Pedagógusokért kezdeményezést. A KAP számlájára befolyt pénzekből Ádám iskolai alapítványokat szeretne támogatni, hogy az oktatás színvonalát javító eszközökre, vagy akár táboroztatásra, kirándulásra költhessenek.

Jövőnk múlik rajtuk

Ádám hangsúlyozza, hogy a KAP egy politikai oldalaktól és ideológiáktól független, civil kezdeményezés. – A színvonalas oktatás, a tanári szakma megbecsülése, vonzóvá tétele közös ügyünk, hiszen az országunk jövője múlik rajta – vallja az alapító. – A KAP szlogenje (Összefogás, amiből mindenki KAP) részben erre is utal: a pedagógusok támogatásával, a munkájuk társadalmi értékének helyreállításával mindenki nyer. A gyerek, a szülő, és a nemzet is.

Ádám bízik benne, hogy példája többeket inspirál majd, és a KAP mintájára születnek majd kezdeményezések a pedagógusokhoz hasonlóan nehéz helyzetben lévő társadalmi csoportok, például a mentősök vagy a szociális ágazatban dolgozók támogatására is. A pszichológia doktora úgy fogalmaz: „a szolidaritás közös ügyünk, ez a társadalom szövete. Nem szigetek vagyunk, egy csónakban evezünk.”