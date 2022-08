Korom Milán;

FC Barcelona;

2022-08-24 20:28:00

Futballiskola a határon

Hazánkban még az oly patinás márkanevek kapcsán is, mint amilyen a Barcelonaé, rendszerint sikerül valami csinos kis botrányt kreálni, így volt ez 2019-ben is, amikor megkezdte működését a katalán sztárklub hivatalos magyarországi labdarúgó-akadémiája.

„Szerencsére a viharok azóta elültek” – mondta lapunknak Farkas Balázs, a Barca Academy Hungary vezérigazgatója. Induláskor sok kritika érte az utánpótlás-nevelő intézményt, amiért náluk a képzési díj két-háromszorosa a többi klubnál elkért összegnek, de erre most a korábbi négyszeres válogatott futballista ekként reagált: „Mi egyetlen gyereket vagy szülőt sem kerestünk meg, hogy csatlakozzon hozzánk! Mindenki saját akaratából jelentkezett. Az induláskor olyan rágalomhadjárat indult ellenünk, amivel arra késztettek sok gyereket, hogy ne csatlakozzanak hozzánk. Ennek az lett az eredménye, hogy fölvettünk 850 gyereket, de végül csak 550-et tudtunk leigazolni.”

A nagyobb akadémiákkal ma már jó kapcsolatot ápolnak, a kisebbekkel vannak vitáik, ami arra vezethető vissza, hogy az intézmények előszeretettel szipkázzák el egymástól a tehetségeket. Jelenleg 320 játékosuk van, a további lemorzsolódás Farkas szerint elsősorban a megváltozott gazdasági helyzetnek köszönhető.

„Bevételeink jelentős százaléka a szülői képzési hozzájárulásokból tevődik össze. Nagyon kevés állami támogatási forrással rendelkezünk. A társadalom mélyütést kapott, sok szülő elveszítette az állását, a Covid idején is igyekeztünk az edzéseket tőlünk elvárható színvonalon tartani, online foglalkozásokat, programokat szerveztünk, de így is volt lemorzsolódás, elsősorban anyagi okok miatt. A talpon maradás volt a legfontosabb, valamint, hogy az anyaklub lássa: komoly program van nálunk kialakulóban.”

Na, de miért jó – mármint a presztízsen túl –, ha valaki elmondhatja, a Bacra akadémiáján pallérozódik? A kérdésre majd a nem túl távoli jövő adja meg a választ, Farkas egyelőre ugyanis csak célokról beszélhet. Azok ugyan fényesek, na, de hogy mi valósul meg belőlük?… Szeretnének évente legalább egy 15-16 év körüli fiatalt külföldi akadémiára értékesíteni, illetve eljutni odáig, hogy az U15-ös válogatottba bekerüljön egy tanítványuk. Ami pedig nagyobb szintlépés lenne: hogy az akadémistákat integrálják a felnőtt futball világába. Ez egyre inkább égető kérdés, hiszen a jelenleg legidősebb korosztály játékosai immár 16 évesek.

„Az induláskor megfogalmaztuk, hogy amikor a legidősebb csoportunk eljut a 19 éves kor küszöbére, rendelkeznünk kell felnőtt csapattal. Az elmúlt egy évben kezdtünk el ezzel komolyabban foglalkozni, kétéves távlatban azt szeretnénk, hogy a Barca Academynek saját tulajdonú NB-s csapata legyen” – magyarázta Farkas, aki szerint legalább ennyire fontos a létszám növelés is, mert az üzleti modell így fenntartható. Ezért is kezdik meg – a meglévő Kánai úti és az Örs vezér térnél lévő sportközpont mellett – a munkát szeptember elejétől egy harmadik helyszínen, a hűvösvölgyi Nagyréten is.

A katalán anyaklub egyébként elégedett lehet a magyar programmal, merthogy az augusztus 27-28-án hét külföldi együttes részvételével rendezendő II. Barca Academy Hungary Kupára – amelyen a 2011 és 2014 között születettek játszhatnak – delegál csapatot.