P. L.;

áremelkedés;kenyér;energiaválság;

2022-08-25 14:18:00

Ellátási gondok nem lesznek, csak éppen ezer forintba fog kerülni a kenyér

A fő ok a sütőipari vállalkozások munkájához szükséges termékek drágulása és természetesen a növekvő energiaárak.

Elkerülhetetlen a sütőipari termékek árának jelentős emelése, több termék kilónkénti ára már most is eléri az ezer forintot - nyilatkozta Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke az InfoRádiónak.

A fő ok a sütőipari vállalkozások munkájához szükséges termékek drágulása és természetesen a növekvő energiaárak. Arra a kérdésre, hogy elérheti-e az ezer forintot a kenyér kilónkénti ára, a pékszövetség elnöke úgy felelt, a pékek az önköltség függvényében maguk határozzák meg az árakat, mindazonáltal már most vannak olyan termékek, amelyeknek az ára eléri vagy meg is haladja ezt a határt, ilyenek például a különleges kézműves, rozsos, magvas kenyerek.

A drágulás mértéke azonban az alapanyagokon és munkabéren túl attól is függ, hogy milyen energiaszolgáltatóval és mikor állapodott meg az adott vállalkozás. Például ha valaki egy hónappal korábban több évre lekötött energiát, akkor ő várhatóan kedvezőbb helyzetbe kerül, mint az, aki csak most készül erre.

A hazai gabonából a következő aratásig a szükséges mennyiség megvan, ellátási gondok nem lesznek. A magyar alapanyagokból sincs hiány, Septe József szerint ugyanakkor a sütőipari vállalkozások sem nyugodtak. Nem minden cég fogja kibírni az elkövetkezendő egy-két évben a rájuk rótt terheket - vélekedett.