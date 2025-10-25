Az Orbán-kormány tehát a háborús környezettel indokolja a magyar gazdaság gyenge teljesítményét, csakhogy a régióban szinte az összes országot hasonló mértékben sújtják a háborús hatások. 2023-2025 között az összesített növekedés Magyarországon 0, azaz nulla százalék – ennél még a háború sújtotta Ukrajna gazdasága is jobban teljesít.
Az elmúlt évek nem igazán kedveztek a kulturális szcénának, először a Covid miatt kellett bezárni a színházakat, koncerttermeket, galériákat, múzeumokat, valamint az eseményeknek sokszor teret adó vendéglátóhelyeket, aztán az energiaválság hátráltatta a kulturális intézmények, kultúrterek működését.
Előbb vagy utóbb vissza kell térni a piaci normákhoz.
„Megszakad a szívünk azokért a családokért, akik ezzel elveszítik átmeneti otthonuk, azokért a kollégákért, akik elhivatottságuk és szakmai tudásuk áldozták fel ezen családok megmentésének oltárán.”
Kihallgatásán ugyanis azzal védekezett, hogy a megnövekedett energiaköltségeit akarta finanszírozni a bűnös üzelmekkel.
Spóroltak, ahogy tudtak, de ez sem volt elég.
Se nagy teljesítményű vízforraló, se hajsütővas nem lehet ezután a raboknál. Jön az „otthonápolási őrizet” is.
A tavalyi utolsó negyedév adatai szerint hiába takarított meg a főváros milliárdokat, az energiaköltségek megtriplázódtak.
A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége fellép az ellen, hogy a kormány pártpolitikai alapon osztja szét a válságban a támogatásokat.
A villamosenergia-fogyasztás is mérséklődött – közölte az Energiaügyi Minisztérium.
Az már biztos, hogy Oroszország nem lesz többé világ egyik legnagyobb energiaszállítója.
A fővárosi önkormányzat még bízik egy második körös rezsikompenzációban, a hoppon maradt hat kerületből öt viszont pert indítana.
A kulturális intézmény vezetője jövőre már alternatív energiatermelés kialakításán gondolkodik.
Ez alighanem új rekord.
Mivel az egyetem épületeinek többsége bezárt, ezért találta ki az alternatív helyszínt.
A kabinet nem tudja tovább csökkenteni a társadalombiztosítási járulékokat – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a 20 éves Széchenyi Kártyát ünneplő gálarendezvényen.
A fideszes politikus azt hangoztatta, a baloldali pártok rátelepednek a tanárok jogos elégedetlenségére, és mindenre ráveszik őket.
A lépés ideiglenes, az ambuláns és fekvőbeteg-ellátás változatlan kapacitással működik majd - ígéri az intézmény.
A tagállamok energetikai miniszterei csütörtökön mondhatják el a véleményüket először.
A sportéletet sem kíméli a dráguló energia: az uszodák mintegy fele bezárt, futballklubok szűntek meg, vagy kerültek nehéz helyzetbe.
Hódmezővásárhely állításuk szerint jó anyagi helyzetben van, így nem lehet akadály.
Felcsúton a napsütésben megy a díszkivilágítás. A hivatalos magyarázatok szerint a tévéközvetítésekhez kell minél több fény.
Amennyiben minden feltétel adva lenne hozzá, úgy a távoktatásra is felkészíthető korosztályok a tél három hónapjából mindössze 27 napot töltenének az iskolában.
Ha valakinek nem maradt elég szabadsága, akkor a jövő évi keret terhére kell azt kiadni.
Eggyel kevesebb felelősség terheli a kormányt.
Már a lakosságnál is egyre csökken a borúlátóak aránya. Azért a neheze még hátravan, figyelmeztetnek politikusok.
A tárcavezető ismét az orosz-amerikai egyeztetés fontosságát hangoztatta.