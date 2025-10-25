Itt valamit nagyon elrontott az Orbán-kormány, úgy fogja a háborúra a magyar gazdaság problémáit, hogy eközben a környező országok növekedni tudnak

Az Orbán-kormány tehát a háborús környezettel indokolja a magyar gazdaság gyenge teljesítményét, csakhogy a régióban szinte az összes országot hasonló mértékben sújtják a háborús hatások. 2023-2025 között az összesített növekedés Magyarországon 0, azaz nulla százalék – ennél még a háború sújtotta Ukrajna gazdasága is jobban teljesít.